Vuelve la escena de salas a la provincia

Los festivales de pequeño formato buscan su hueco

Finaliza el verano de los macroeventos y llega el momento de reivindicar a los pequeños. El Breva Rock de Albatera regresa mañana sábado a partir de las 15 horas en el Auditorio Santiago Quinto, en el Parque de la Huerta, consolidado como un referente del punk-rock nacional. Con un cartel que mezcla figuras destacadas como Boikot, Porretas, Trashtukada, Kamikazes, Gayola, Vorago, Desklate y Salvaje Rancho del Este, el festival reunirá a seguidores del punk y del rock en un evento que se consolida como una cita anual para quienes viven la música como una forma de vida donde hay cabida para la reivindicación. Auditorio Santiago Quinto, Albatera.

Arranca el nuevo curso musical en la Sala Euterpe

La Sala Euterpe arranca su nuevo curso musical este fin de semana con tres galas de gran nivel, comenzando hoy a las 22 horas con Luback, banda madrileña en plena gira que desgranará las canciones de su próximo disco, un trabajo que seguirá la senda de rock enérgico y positivo. De esta forma, seguirán un camino que ya les ha valido comparaciones con Dylan, Clapton o Tom Petty. Mañana sábado, también a las 22 horas, será el turno del cantautor Borja Picó, que traerá al escenario la sensibilidad de sus temas como Pantarrón 8 o La cuarta pared, compartiendo su verdad a través de la música. El domingo a las 19.30 horas cierra el fin de semana el grupo ilicitano Respuesta Cuántica, con su potente directo y su álbum Días de Furia, una propuesta de rock clásico con esencia local que ha sido descrita como un cruce entre Green Day y Smashing Pumpkins, pero con sello alicantino. Además, fueron los protagonistas del último Sonidos de Proximidad de este diario. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

Heavy metal de grandes dimensiones con sabor local

Mañana, a partir de las 22 horas, la sala Marearock se convierte en el epicentro del rock local con una gala cargada de energía y talento, reuniendo a tres grupos destacados de la zona. Hasswut, provenientes de Alicante, han logrado un gran reconocimiento tanto en Europa como en Estados Unidos gracias a su directo potente y contundente, que en esta ocasión presentarán junto a las ideas y propuestas de su reciente disco Sauerstoff, cuyo nombre significa oxígeno en alemán. También de Alicante llega Mortis Cruentus, banda que desde sus inicios con el álbum Agony as Doom ha recorrido las mejores salas y festivales del país, y que ahora, tras algunos cambios en su formación, ofrecen un sonido renovado y arrollador liderado por su carismático vocalista Manthor. Cerrando la noche, Hamunaptra desde Novelda, sorprenderá con su mejor heavy-hard rock, un grupo que ya trabaja en nuevo material cargado de propuestas frescas. Sala Marearock, Alicante.

Brighton 64 se despiden de la provincia con un concierto en Orihuela. / INFORMACIÓN

Un adiós con sabor amargo: Brighton 64 en Orihuela

La mítica banda Brighton 64, pionera del rock español desde 1981, se despide de los escenarios con una gira final que esta noche hará escala en La Gramola de Orihuela a las 22 horas, donde presentarán su último trabajo, Se traspasa, del que sobresale su sencillo Hemos tenido suerte. Fundada por los hermanos Albert y Ricky Gil, la banda cierra una trayectoria marcada por su espíritu rebelde y su energía contagiosa, tras décadas dejando huella en el panorama musical nacional. Tras su paso por Orihuela, culminarán su adiós definitivo en dos citas históricas: Sala Sol (Madrid) y Apolo (Barcelona). La Gramola, Orihuela.

El trío punkabilly Donkey Kick se presenta en sociedad en Alicante. / INFORMACIÓN

El punkabilly de Benidorm llega al centro de Alicante

Con base en Benidorm, el grupo Donkey Kick ha nacido para quitar el polvo al sonido punkabilly de proyectos como los Stray Cats. Con una formación compuesta por Gabba (guitarra y voz), Kevin (contrabajo y voz) Pedro (batería y coros), esta banda nacida en 2024 pretende plasmar un estilo propio con canciones influenciadas por e punk y el psychobilly. Estarán esta noche, a partir de las 21.30 horas, en el Bramu’s Bar de Alicante, ubicado en la Plaza de Luceros, para presentar su disco Satan’s Crew en compañía de los Bechamel Boys, una banda compuesta por cocineros de la provincia. Bramu’s Bar, Alicante.

La alicantina Ilinoise se sube este viernes al escenario junto a su banda en el Söda Bar. / INFORMACIÓN

El pop de Ilinoise se muestra con Antes de tiempo en vivo

La música de la provincia está viviendo un momento prolífico con el surgimiento de propuestas musicales de alto nivel. La cantante Ilinoise, que pasó por la sección Sonidos de Proximidad para presentar su disco Antes de tiempo, deleitará al público con su banda al completo en el Söda Bar de Alicante esta noche, a partir de las 20.30 horas. Una oportunidad para descubrir a una de las voces más especiales de la provincia en su hábitat natural, el directo. Söda Bar, Alicante.

Dos divas y un barítono, entre zarzuelas y óperas

Mañana, a las 19.30 horas, el Teatro Chapí vivirá una de las grandes citas musicales del año con el concierto Dos divas y un barítono, un recital especial dentro de los actos del Centenario del teatro. Sobre el escenario se unirán tres figuras de referencia en la lírica española: las sopranos Ainhoa Arteta y Montserrat Martí Caballé, junto al barítono Luis Santana, acompañados al piano por Víctor Carbajo. El programa incluirá una cuidada selección de ópera y zarzuela. Teatro Chapí, Villena.