Hada Nieto, la actriz alicantina que inicia su carrera internacional entre zombis de "The Walking Dead"

El universo de la serie The Walking Dead tiene algunos nexos de unión con Alicante. La célebre marca televisiva posapocalíptica sigue expandiendo su universo con productos relacionados con la serie original. Y entre esas obras derivadas de otras ya existentes, conocidas como spin-offs, se decidió hacer una serie en torno a uno de los personajes más queridos de la franquicia, Daryl Dixon, y ubicarlo en España.

Para ello, parte del rodaje de la tercera temporada de la serie The Walking Dead: Daryl Dixon se llevó a cabo en los estudios de Ciudad de la Luz. Concretamente, se utilizaron las instalaciones alicantinas durante más de una semana, hecho que aprovecharon para rodar escenas en el famoso tanque de agua con efectos especiales y recursos acuáticos.

Pero los lazos de la franquicia con la provincia no acaban ahí. Esta tercera temporada, que se encuentra actualmente en emisión en AMC+, cuenta con la interpretación de la actriz alicantina Hada Nieto, que fue confirmada junto a un reparto en el que figuran también Óscar Jaenada, Eduardo Noriega, Greta Fernández o Alexandra Masangkay, además de los protagonistas Norman Reedus y Melissa McBride.

La alicantina interpreta a una joven llamada Alba Guerrero, que vive en un pueblo de la Galicia posapocalíptica con su madre y otros lugareños. Su trama es bastante dura, obligándola a enfrentarse injustamente a una situación que la lleva a alejarse de su pueblo y de su gente a modo de "ofrenda". El personaje aparece en varios capítulos de la temporada, cuando los protagonistas Daryl Dixon y Carol Peletier llegan a España después de un largo y complicado viaje.

“Mi llegada al set fue muy significativa. En mi primer día grabamos una de las escenas más importantes del segundo episodio. Era una cena de todo un pueblo festejando sus fiestas y con la llegada de los dos protagonistas. Yo estaba sentada presidiendo la mesa, era el centro entre toda esa multitud. Casi ni conocía a la gente, había una carga emocional muy intensa para la escena, rodada de noche a bajas temperaturas”, comenta la actriz alicantina.

Una primera toma de contacto que le sirvió para ver la dinámica del rodaje “y la verdadera inmersión que estaba viviendo dentro de un rodaje internacional”, apunta la actriz de 20 años, que ha visto cómo se dibuja un camino sólido en su carrera, combinando la formación académica con el salto a producciones internacionales. Antes de esta serie, participó en Mar Menor, mal mayor, galardonado en el Festival de Cine de Alicante en 2024.

En plena formación

“Todo comenzó en Alicante”, recuerda Hada. Su primer contacto con la interpretación llegó casi por casualidad, al apuntarse a clases de teatro con el grupo Almadraba Teatro bajo la dirección de Mila García. Lo que empezó como una curiosidad se convirtió en cuatro años de formación que marcaron su futuro. Allí, además de adquirir las primeras tablas, hizo amistades con las que se lanzó a pequeños proyectos audiovisuales que alimentaron aún más su pasión por el cine.

Hada Nieto, durante la premiere de "The Walking Dead: Daryl Dixon" en Madrid / INFORMACIÓN

Con el apoyo de su familia, al cumplir la mayoría de edad, decidió dar el salto a Madrid. “Aquí llevo casi tres años”, explica. Primero pasó por Central de Cine, donde se formó con el profesor Antonio Raposo, “que me dio una nueva forma de ver e impulsar mi carrera”. Desde hace dos años, estudia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), donde asegura que cada día descubre “cosas nuevas” de su personalidad artística de la mano de su maestro Domingo Ortega.

Aunque todavía en formación, Hada ya ha dejado huella en proyectos destacados. Participó en Mar Menor, mal mayor, un documental que realiza un viaje emocional a través de la historia del Mar Menor, que se abre al espectador y le permite conocer cómo en este medio ambiente único convive lo paradisiaco con las múltiples presiones humanas que deterioran su frágil ecosistema. Pero el punto diferencial ha sido su incorporación a la saga The Walking Dead. Una oportunidad que “ya está teniendo un gran impacto en la audiencia” y que supone el inicio de una etapa "ilusionante".

Futuras metas

Pese a este salto internacional, la actriz no pierde de vista la industria española. De hecho, tal y como asegura a este diario, “me encantaría trabajar con directores como Amenábar, Almodóvar, Bayona o Los Javis”, confiesa. Su objetivo es construir una carrera “amplia y completa”, en la que no falten viajes, nuevos géneros y retos creativos. Una perspectiva que le permita ver con claridad todo lo que rodea a la industria cinematográfica.

En este sentido, Hada lanza un mensaje a quienes, como ella, sueñan con seguir sus pasos y encontrar su lugar en el mundo de la interpretación: “A todos ellos les aconsejo que se atrevan, que vayan con todo y muy decididos. Es una profesión complicada, pero hay que formarse, informarse sobre la industria y aprovechar cada oportunidad. La interpretación no es un trabajo, es una pasión. Eso es lo que te tiene que ocurrir para saber que de verdad quieres dar tu vida a este arte”.