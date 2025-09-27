Kevin Johansen y Liniers traen a Alicante un espectáculo único de música e ilustración en vivo

El próximo jueves 2 de octubre de 2025, a las 19:30 h, el Aula de Cultura de Alicante de la Fundación Mediterráneo acogerá un evento único que une música, ilustración en vivo y complicidad creativa: el espectáculo conjunto del reconocido músico Kevin Johansen y el célebre historietista Liniers. Se trata de una ocasión excepcional para disfrutar en directo de dos artistas de proyección internacional que, desde hace más de 15 años, comparten escenario, humor y sensibilidad artística en un formato original, vibrante y siempre sorprendente.

Durante esta velada especial, Kevin Johansen interpretará en directo algunas de sus canciones más emblemáticas, caracterizadas por su estilo ecléctico, el mestizaje de géneros, el lirismo cotidiano y una ironía sutil que conecta con públicos muy diversos. Al mismo tiempo, Liniers, ampliamente reconocido por sus tiras cómicas, su estilo gráfico inconfundible y su capacidad para generar complicidad con el público, estará dibujando en vivo, creando ilustraciones que se proyectarán en una gran pantalla sobre el escenario.

El resultado es una experiencia escénica irrepetible, donde la música se convierte en imagen y el dibujo adquiere ritmo. Un juego escénico lleno de humor, poesía, sorpresa y belleza que rompe las fronteras entre disciplinas artísticas y transforma el concierto en una obra colectiva en tiempo real.

Este espectáculo llega a Alicante dentro de su nueva gira internacional, en el marco del reciente lanzamiento del álbum en vivo Desde que te Madrid (Sony Music), grabado en la capital española, y la publicación del libro Es nuestra forma de comunicarnos (Editorial Común), una recopilación de momentos compartidos, cruces creativos y colaboraciones entre Johansen y Liniers a lo largo de todos estos años de complicidad artística y amistad.