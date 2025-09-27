Quién es quién, de Viviana Hernández, gana el 63º Premio de Cuentos Gabriel Miró

La escritora argentina Viviana M. Hernández Alfonso ha ganado el Primer Premio de la 63º edición del Premio de Cuentos «Gabriel Miró» de la Fundación Mediterráneo con su obra «Quién es quién», un relato de tono gótico y perturbador que explora los límites de la creación literaria y la identidad. El segundo premio ha sido para «Ya vienen», del escritor madrileño Adrián Zamarro, que convierte la espera en una carretera en un relato inquietante sobre la incertidumbre y las falsas promesas de lo cotidiano.

Ambos trabajos han sido elegidos por el jurado entre un total de 2.290 relatos seleccionados, enviados por 1.689 autores de 41 países. La dotación económica del galardón es de 4.000 euros, de los que 3.000 € corresponden al cuento ganador y 1.000 € al segundo premio.

El veredicto se ha hecho público en la sede de la Fundación Mediterráneo en Alicante. El presidente y la directora de la Fundación, Luis Boyer y Carmen Morales, respectivamente, han recibido al Jurado, presidido por Antonio Redero Bellido y formado por los vocales Francisco Javier Díez de Revenga Torres, Mariano Sánchez Soler, José Ferrándiz Lozano, Cristina Llorens Estarelles, y Alejandro Cano como secretario.

Luis Boyer ha afirmado que la alta participación confirma la dimensión nacional e internacional del premio, que sigue creciendo en prestigio. «La literatura forma parte del ADN de la Fundación Mediterráneo, que custodia y divulga el legado de autores como Gabriel Miró, Azorín o Carlos Arniches», ha añadido.

Antonio Redero ha destacado que se trata de un premio muy importante, con más de 2.200 obras. El Jurado ha tenido bastante debate, al haber cuentos de gran calidad y de diferentes concepciones de la narración. Aun así, «Quién es quién ha ganado por unanimidad».

El relato ha seducido al jurado por su atmósfera inquietante y su juego literario en torno a la autoría, la identidad y los fantasmas de la creación. Desde el hallazgo de unos manuscritos olvidados hasta la apropiación obsesiva de una voz ajena, construye un diálogo entre la tradición gótica y una reflexión sobre la fama y el precio de la literatura.

Viviana M. Hernández Alfonso (Rosario, Argentina, 1966) es abogada y máster en Creación Literaria. Ha sido premiada en Argentina, España y Latinoamérica. Actualmente reside en Valencia (España), donde continúa su labor creativa y de investigación literaria.

El cuento finalista, «Ya vienen», de Adrián Zamarro, sitúa al lector en una carretera abrasada por el sol, donde una pareja queda atrapada en un atasco. A través de la mirada inquieta de Carolina, lo cotidiano se mezcla con lo extraño. La tensión, el calor y la incertidumbre convierten la narración en una parábola sobre la espera, la alienación y las falsas expectativas que marcan la vida contemporánea.

Adrián Zamarro (Madrid, 1987) es filólogo y escritor. Reside en Rennes, donde trabaja como profesor de lengua española y desarrolla su trayectoria en narrativa breve y poesía.

Han participado autores de 41 países. Tras España, destacan Argentina (452 cuentos), Colombia (120), México (112), Uruguay, Chile y Perú (52 cada uno), y Estados Unidos (36).

Creado en 1955, el Concurso Gabriel Miró es uno de los certámenes más antiguos y prestigiosos del cuento en España, por el que han pasado autores como Francisco Umbral (1964) o Félix Grande (1966).