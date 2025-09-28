Alta afluencia
Nuevo colapso en la entrada de la Comic-Con por problemas de aforo
De nuevo muchos asistentes no pudieron entrar en el recinto del Palacio de Ferias y Congresos porque éste ya se encontraba a rebosar
Víctor A. Gómez
Se repiten los problemas de colas de este sábado en la entrada de la San Diego Comic-Con Málaga, agravados por la tremenda expectación de los asistentes por la llegada de Arnold Schwarzenegger, el invitado estrella de la primera edición de la cita. Bastantes habían hecho cola desde las 7.30 de la mañana para tener un buen sitio para ver y oír al actor pero muchos más asistentes, que recordemos habían pagado su entrada de la jornada, no pudieron entrar a tiempo para poder siquiera ver de lejos al legendario héroe de acción austriaco y exgobernador de California, por lo que se vivieron momentos tensos en las inmediaciones del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA).
No parece que a la Comic-Con se la deje de llamar la 'Cola-Con', por las grandes filas que soportar para poder participar en muchas actividades. Pero muchas de las quejas no provenían de las interminables filas en sí, sino de la organización de éstas "Hemos tenido que preguntar a ocho encargados para poder enterarnos correctamente de adónde ir", nos explicaron ayer dos de los asistentes, Migue y Javi.
Muchos asistentes aseguran que la realidad ha superado las expectativas de la organización y que el FYCMA ya, nada más empezar, se ha quedado pequeño para una cita como ésta. Otros, sin embargo, sospechan que la organización de la cita ha vendido entradas por encima de las posibilidades de aforo del FYCMA.
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- José Andrés se lo explica a Yolanda Díaz ante la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Las cabras de Alicante vuelven a volar hacia África y Oriente Próximo
- ¿Qué hace un trabajador de la contrata de recogida de residuos de Torrevieja desbrozando una finca privada?
- Las autocaravanas redoblan la presión en Elche y Santa Pola: 'El veto a aparcar en la costa es ilegal
- Alicante se queda sin servicio de Cercanías con Elche y Murcia los dos próximos fines de semana
- Alerta medusa y pez araña: las playas de Alicante avisarán de los peligros de las picaduras
- Aemet activa la alerta naranja por lluvias y tormentas en el litoral norte de Alicante este lunes