Alex Rey, premiado con "Pobre Marciano" en el festival de Ottawa

El Pobre Marciano de Alex Rey ha regresado del otro lado del Atlántico con todos los honores. El cortometrajista de animación alicantino se ha alzado con el premio al mejor cortometraje de comedia (Hélène Tanguay Award for Humour) tras su participación en el prestigioso Ottawa International Animation Festival, en Canadá, uno de los más importantes del panorama internacional, de medio siglo de historia, junto con el de Annecy en Francia o el Animafest de Croacia.

Rey fue el único español que integraba la sección oficial del certamen de Ottawa este año con su cortometraje animado sobre bullying dedicada al diferente, impregnada de humor y con una canción en bucle -Mmm Mmm Mmm Mmm, de los Crash Test Dummies- de fondo. De hecho, el festival le ha galardonado "por su estudio humorístico de los personajes", según la organización, que considera que el premio que lleva el nombre de una colaboradora del festival fallecida en 2023 "corona una película cuyo humor está a la altura de su espíritu irreverente" y con la que la imaginan "partiéndose de risa".

"¿A quién se le ocurrió combinar astrofísica, masturbación y una banda canadiense de un solo éxito que todos nos encanta odiar, los Crash Test Dummies (¿quién demonios puede estar tan obsesionado con una sola banda?) en uno de los estudios de personajes más gratamente extraños y divertidísimos?", apunta el comunicado del palmarés del Festival Internacional de Animación de Ottawa.

"Sin duda, este es el premio más prestigioso que he conseguido nunca porque el festival de Ottawa es uno de los tres festivales de animación más importantes del mundo, y solo estar en la sección oficial ya era un enorme reconocimiento para un corto como el mío, pero es que el jurado ha considerado que era merecedor de un premio tan especial... No conlleva un premio económico pero si el enorme orgullo de lucir el laurel de este festival, y además figurar en ese palmarés es una cota que no había alcanzado hasta ahora", apunta el cineasta de animación e ilustrador alicantino.

Alex Rey / INFORMACIÓN

Alex Rey destaca que el certamen es calificador para los Oscar y añade que Pobre Marciano está actualmente en otro festival calificador para los premios de Hollywood, el Animest, en Rumanía, donde ya entró con su anterior trabajo, Periquitos. "Estar en estos festivales calificadores de Óscar sirven para puntuar y optar a los Premios Goya, de cara al año que viene. Para mí es de mucha utilidad porque mis únicas herramientas son mi tiempo y mi esfuerzo, no dispongo de presupuesto ni de productoras que me apoyen y me ayuden en esa competición", explica, tras añadir que "si te seleccionan o ganas en estos festivales, tienes derecho a optar a una selección en los Oscar. Es decir, que a los Oscar solo puedes ir si estás en un mínimo de estos festivales, o si ganas en alguno de ellos. Pobre Marciano ya tiene a día de hoy dos festivales calificadores, y en uno de ellos he ganado uno de los premios. Según funcione en los próximos meses podría plantearme enviarlo para ver si entra en el primer corte. Cosa difícil pero no imposible. Y en los Goya funciona igual".

Cartel de "Pobre Marciano" / INFORMACIÓN

Nuevos galardones

Se da la circunstancia de que en la misma noche del pasado sábado, Pobre Marciano consiguió el Premio de Mejor Comedia en Ottawa, el Premio del Público "Escarállome" en el Galician Freak Film Festival de Vigo, y el Premio Gamusinos en el Festival Ponme un Corto 25 de Huerta del Rey, que le da acceso al Festival de Cortos de Soria. "Así que tres premios en una noche para Pobre Marciano ¡está más que bien! Y una mención especial para Periquitos en Lugo, que sigue dando mucha guerra por medio mundo", exclama el alicantino, autor también de títulos como La increíble vacuna del Doctor Dickinson, Phonorama o El niño.