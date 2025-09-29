Alice Wonder abre el ciclo "Contar y cantar" del Gil-Albert

Alice Wonder abre el nuevo ciclo Contar y cantar, una iniciativa puesta en marcha por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, que mantiene su apuesta por la música y su acercamiento al público a través de la presencia de reconocidos artistas de diferentes estilos en la Casa Bardin, sede del instituto, donde interpretarán en directo algunos de sus temas tras compartir con los asistentes su trayectoria, el proceso creativo, su forma de componer o su preparación para los conciertos.

Este jueves, 2 de octubre, a partir de las 19 horas, Alice Wonder inaugura, con piano y guitarra, esta nueva actividad en la que se muestra una faceta más íntima y menos conocida de los artistas, que seguirá el 14 de noviembre de la mano del rapero alicantino Nach, quien lanzó su nuevo disco, Destino, el pasado viernes.

La artista madrileña se ha convertido en una de las voces más singulares del panorama musical español. Cantante, intérprete y compositora, mezcla soul, jazz, blues y pop con un estilo muy personal. Ha sacado dos discos y acaba de presentar Tormenta. En 2022 fue la elegida para participar en el homenaje a las víctimas del covid en el Palacio Real de Madrid, donde interpretó Lucha de gigantes, de Antonio Vega, y en 2023 participó en el Benidorm Fest. En Casa Bardin contará con piano y guitarra.

Nach / INFORMACIÓN

Por su parte, Nach, referente y pionero del rap nacional, ha presentado en las últimas semanas temas de su nuevo trabajo, entre ellos Mi ciudad, una colaboración con el rapero argentino Trueno en el que cada uno declara su amor a los barrios donde crecieron.

Otros cinco artistas en 2026

La entrada a este ciclo es libre limitada al aforo y continuará el próximo año con nuevos invitados. "Estamos trabajando en cerrar nuevos encuentros en 2026 con diferentes artistas punteros de nuestro país para que nos ofrezcan esa otra mirada a su forma de trabajar. Esperamos que al menos ofrezcamos otras cinco propuestas de estas características el próximo año", ha explicado la directora del Gil-Albert, Cristina Martínez.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha añadido que la Diputación de Alicante sigue "en la línea de proponer iniciativas que distingan nuestra programación y con Contar y cantar queremos que el público conozca lo que hay al otro lado, ofrecer esa otra cara de los músicos, como una forma de humanizar el éxito y destacar el esfuerzo y el trabajo de cada de uno de ellos".