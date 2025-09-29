Alice Wonder abre el ciclo "Contar y cantar" del Gil-Albert
La artista madrileña exconcursante del Benidorm Fest 2023 inaugura esta nueva actividad en Alicante, cuya segunda sesión protagonizará Nach en noviembre
Alice Wonder abre el nuevo ciclo Contar y cantar, una iniciativa puesta en marcha por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, que mantiene su apuesta por la música y su acercamiento al público a través de la presencia de reconocidos artistas de diferentes estilos en la Casa Bardin, sede del instituto, donde interpretarán en directo algunos de sus temas tras compartir con los asistentes su trayectoria, el proceso creativo, su forma de componer o su preparación para los conciertos.
Este jueves, 2 de octubre, a partir de las 19 horas, Alice Wonder inaugura, con piano y guitarra, esta nueva actividad en la que se muestra una faceta más íntima y menos conocida de los artistas, que seguirá el 14 de noviembre de la mano del rapero alicantino Nach, quien lanzó su nuevo disco, Destino, el pasado viernes.
La artista madrileña se ha convertido en una de las voces más singulares del panorama musical español. Cantante, intérprete y compositora, mezcla soul, jazz, blues y pop con un estilo muy personal. Ha sacado dos discos y acaba de presentar Tormenta. En 2022 fue la elegida para participar en el homenaje a las víctimas del covid en el Palacio Real de Madrid, donde interpretó Lucha de gigantes, de Antonio Vega, y en 2023 participó en el Benidorm Fest. En Casa Bardin contará con piano y guitarra.
Por su parte, Nach, referente y pionero del rap nacional, ha presentado en las últimas semanas temas de su nuevo trabajo, entre ellos Mi ciudad, una colaboración con el rapero argentino Trueno en el que cada uno declara su amor a los barrios donde crecieron.
Otros cinco artistas en 2026
La entrada a este ciclo es libre limitada al aforo y continuará el próximo año con nuevos invitados. "Estamos trabajando en cerrar nuevos encuentros en 2026 con diferentes artistas punteros de nuestro país para que nos ofrezcan esa otra mirada a su forma de trabajar. Esperamos que al menos ofrezcamos otras cinco propuestas de estas características el próximo año", ha explicado la directora del Gil-Albert, Cristina Martínez.
El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha añadido que la Diputación de Alicante sigue "en la línea de proponer iniciativas que distingan nuestra programación y con Contar y cantar queremos que el público conozca lo que hay al otro lado, ofrecer esa otra cara de los músicos, como una forma de humanizar el éxito y destacar el esfuerzo y el trabajo de cada de uno de ellos".
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- José Andrés se lo explica a Yolanda Díaz ante la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Si hiciste la mili tienes ventajas para jubilarte
- Aemet amplía la alerta naranja por lluvias al interior de Alicante para este lunes
- Varios municipios del Alto y Medio Vinalopó suspenden las clases por la alerta naranja de lluvias
- Un motorista de 54 años fallece en un accidente en la carretera de La Carrasqueta
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y buen clima
- Suspenden las clases este lunes en Valencia y 30 municipios afectados por la dana ante la alerta roja por lluvias