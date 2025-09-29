Música
Bad Bunny actuará en el descanso de la Super Bowl
Se disputará en el Levi's Stadium de Santa Clara el próximo 8 de febrero
EFE
El puertorriqueño Bad Bunny será el protagonista del espectáculo del descanso de la Super Bowl de 2026 en Santa Clara (California) el próximo 8 de febrero, informó este domingo la NFL.
El cantante coge el testidgo de Kendrick Lamar, el responsable de hacerlo en 2025 en Nueva Orleans en la Super Bowl entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles. La Super Bowl de 2026 se disputará en el Levi's Stadium de Santa Clara el próximo 8 de febrero.
"Lo que siento va más allá de mí. Es para los que vinieron antes que yo y recorrieron infinitas yardas para yo pudiera llegar y anotar un 'touchdown'... esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL", aseguró Bad Bunny en declaraciones facilitadas por la NFL.
"Bad Bunny representa la energía y la cultura vibrante que definen la música de hoy en día. Como uno de los artistas más influyentes del mundo, su habilidad única de unir géneros, lenguajes y públicos le convierte en una elección emocionante para subir al escenario del espectáculo del descanso del Súper Bowl", afirmó Jon Barker, directivo de la NFL.
Bad Bunny, ganador de tres premios Grammy, actuará en un espectáculo del descanso de la Super Bowl que está patrocinado por Apple desde 2023.
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- José Andrés se lo explica a Yolanda Díaz ante la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Las cabras de Alicante vuelven a volar hacia África y Oriente Próximo
- ¿Qué hace un trabajador de la contrata de recogida de residuos de Torrevieja desbrozando una finca privada?
- Las autocaravanas redoblan la presión en Elche y Santa Pola: 'El veto a aparcar en la costa es ilegal
- Aemet activa la alerta naranja por lluvias y tormentas en el litoral norte de Alicante este lunes
- Alicante se queda sin servicio de Cercanías con Elche y Murcia los dos próximos fines de semana
- Alerta medusa y pez araña: las playas de Alicante avisarán de los peligros de las picaduras