La música tiene un poder inmenso. No solo entretiene, también conecta con la memoria y despierta emociones profundas. Partiendo de esta premisa, Fernando Serrano Díez decidió dar forma a un proyecto altruista que hoy se ha convertido en una auténtica terapia colectiva: la coral Fusión 60-90.

La formación, integrada por 16 músicos de entre 60 y 90 años, recorre centros de día y residencias para regalar momentos de alegría a los mayores. Su repertorio se nutre de clásicos del folclore español y canciones que marcaron época, melodías capaces de evocar recuerdos y despertar sentimientos de nostalgia entre quienes las escuchan.

“Hicimos un total de 52 actuaciones el pasado curso, y en octubre arrancamos una nueva temporada”, explica Serrano Díez, orgulloso del camino recorrido por un coro que va más allá de lo musical: es un motor de vida y compañía tanto para quienes lo escuchan como para quienes lo integran.

Los beneficios son evidentes. Para los mayores de los centros, las actuaciones son un soplo de aire fresco que rompe la rutina y genera un ambiente de comunidad. En muchos casos, incluso personas con Alzheimer recuerdan fragmentos de canciones y vuelven a conectar con su pasado a través de la música.

“La música es recuerdo, y gente que tiene Alzheimer revive sus recuerdos”, afirma Serrano Díez. Lo que podría parecer solo un concierto se convierte, en realidad, en un momento de sanación emocional y memoria compartida.

La coral Fusión 60-90 regala recuerdos en forma de canción por Alicante / Héctor Fuentes

Una terapia para todos

La coral no solo ayuda a quienes disfrutan de las actuaciones, también es un estímulo para los propios integrantes, que encuentran en este proyecto un reencuentro con el arte, la cultura y el valor de sentirse útiles. “Es una terapia maravillosa”, reconocen desde la agrupación. De esta manera, se ha creado una auténtica familia entre sus miembros, incluyendo a personas que incluso se han enamorado dentro del propio coro, porque tampoco hay edad para los sentimientos.

Canciones como Cielito lindo, Suspiros de España o Cucurrucucú Paloma ponen banda sonora a una actividad altruista que ha arrancado su nueva temporada en el Hogar Provincial de la Diputación de Alicante. No obstante, la intención de la formación es poder llevar su canto a otras partes de la provincia, algo que complica su labor. “No cobramos nada, así que nos sale muy caro alquilar un autobús para desplazarnos”, admite Serrano Díez.

Su objetivo pasa por llamar a la puerta de las instituciones para pedir una colaboración que permita llevar su buena voluntad a diferentes rincones de Alicante. Y estas acciones cobran aún más importancia cuando surgen casos como el cierre del Centro de Día de Plaza América, donde también actuaron. “Todo lo hacemos por ellos”, aseguran desde la coral.