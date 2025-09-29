Un estreno de cine con banda sonora alicantina

Una banda sonora sin melodías fue la petición del director de cine Antonio Hernández al compositor alicantino Luis Ivars para su nueva película, Parecido a un asesinato, un thriller psicológico protagonizado por Blanca Suárez, Eduardo Noriega y Tamar Novas, que llega a los cines este viernes. Pero antes, este miércoles 1 de octubre a las 19 horas, los socios del Club INFORMACIÓN podrán disfrutar del preestreno de esta cinta y comprobar si Ivars, tres veces nominado a los premios Goya, ha acatado la exigencia del cineasta en esta historia, donde la música es el vehículo para transmitir la atmósfera de inquietud que el guion requiere. Ivars ha compuesto una banda sonora sin melodías con una excepción: la canción original Caminar el tiempo, compuesta por él junto a la artista ilicitana Blanca Paloma, que le pone voz, y José Pablo Polo.

Al preestreno del miércoles en el Club INFORMACIÓN (avenida Doctor Rico, 17, Alicante) no puede acudir la cantante de El Altet, finalista de Eurovisión en 2023 con Eaea y a punto de lanzar su primer disco, pero sí contará con la presencia del músico Luis Ivars y del productor de la película Ramiro Acero, de Sunrise Pictures, quienes ya trabajaron juntos en las series 22 ángeles y Tarancón, el último mandamiento.

El equipo de la película acaba de volver del Festival de Cine de San Sebastián, donde la película tuvo un pase y donde Blanca Paloma e Ivars presentaron en el concierto de clausura Caminar el tiempo acompañados de la Orquesta de Euskadi y el Coro Easo.

Presentación de "Caminar el tiempo" con Blanca Paloma y Luis Ivars en el festiva de San Sebastián / INFORMACIÓN

"Hice los arreglos para coro y orquesta, ya que la canción original de la película tiene fondo electrónico, que salió preciosa con Blanca Paloma", indica Ivars, que considera que Caminar el tiempo "es una canción muy cinematográfica, que no se hace solo para que suene en los títulos de crédito, sino que va inmersa en la película, que habla de los pensamientos de una de las protagonistas de los que no puedo decir mucho más para no hacer spoiler" y para la que la implicación de Blanca Paloma fue "fundamental".

"Siempre pensé en Blanca Paloma, incluso en su hermana Sara, para la canción, que finalmente se alineó para Blanca, y creo que le ha dado la voz que la canción necesitaba, el tono perfecto, que no era fácil porque había que entrar en la película y olvidarse del terreno en el que canta ella. Le hicimos un pase especial de la película y esa misma tarde cantó el estribillo y quedó perfecto".

La ilicitana apunta que el desafío era grande "porque la gente me conoce más por la canción de Eurovisión, Eaea, que es una canción por bulería, y esto es una balada, pero de alguna manera es un giro que conecta con otra parte de mí, que es el amor por las baladas y por la música ambiental o más melódica. Y me he sentido muy acompañada por Luis y José Pablo Polo en el proceso porque ha sido algo compartido, no estaba sola, y me han dado siempre una confianza y una libertad para proponer y sentirme libre de dejar mi esencia en esta canción, de aportar mi manera de hacerlo".

Parecido a un asesinato cuenta el momento feliz que vive Eva (Blanca Suárez), con una nueva pareja, Nazario (Eduardo Noriega), escritor de éxito, y su hija (Claudia Mora), una familia que le permitirá olvidar el pasado. Pero no será tan fácil. El horror que sufrió con José (Tamar Novas), su exmarido, un policía posesivo y violento vuelve para amenazar su paraíso.

Conjunción de talentos

Blanca Paloma cuenta que la película la dejó "conmocionada" y cree que esas emociones que muchos de los personajes no verbalizan se perciben y se sienten a través de la canción: "Con la música queda plasmado y latente el sentimiento que atraviesa a todos los personajes, a ese misterio que no se resuelve hasta el final".

A juicio de Luis Ivars, Blanca Paloma es "el ángel que le da la profundidad que yo soñé a la canción", mientras que el productor Ramiro Acero recuerda que el director, Antonio Hernández, "quería que este tema sonara en un momento particularmente duro de la película, que rompiera con la belleza de la canción", que a su vez "se escapa mucho de su registro habitual ajustándose a la directriz de la película.

"Es un privilegio trabajar con Luis Ivars en la banda sonora, esta vez se sale de su rutina habitual y ha hecho una maravilla. Y conseguir que Blanca Paloma haya participado en el tema original ha sido un placer, esa conjunción de talentos lo hace todo muy especial", aclara Acero, que opina que el tema "tiene todos los ingredientes" para llegar a las nominaciones a los Goya.

Blanca Paloma considera que "formar parte de esta película ya es un regalazo" y añade tener una especie de "suerte de principiante" cuando se enfrenta a algo por primera vez, por lo que todo es posible en las futuras nominaciones. De momento, ante el inminente estreno en cines de la película, ella ya siente "los pelos de punta" cada vez que ve el cartel de la película por la calle: "Ya empiezo a creerme que esto va a pasar".

Producción musical alicantina

La Orquesta Barroca Valenciana ha dado forma a las composiciones electrónicas de Ivars para la película, cuya grabación se acabó en los estudios Sacramento con Dani Saiz. Desde SeaClub Music, Tommy López ha estado al frente de los arreglos y la producción de la canción de la fiesta en la película, sin olvidar la participación de Ovidio López en las guitarras eléctricas.