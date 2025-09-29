Los Kostra: Escupiendo bilis contra el sistema

Ficha técnica Formación: Moisés (batería), Andy (guitarra y voz), Sergio (bajo) Procedencia: San Vicente del Raspeig Discos:Ke no lo oiga un madero (2019), Borrando antecedentes (2020), Tragar y devolver (2022) Año de debut: 2016

Era el grupo revelación del punk rock en la provincia. Su proyección era una de las rarezas de la cultura del género, pues se empezaron a hacer un hueco a pasos agigantados. Pero la banda originada en San Vicente del Raspeig tuvo que hacer un parón entre cambios de formación y un gigante vírico llamado coronavirus.

Lo que apuntaba alto se quedó en un casi y la ambición se acabó difuminando. Sin embargo, Los Kostra han decidido volver a las andadas para seguir dando rienda suelta a canciones cargadas de rabia y clamor, donde las letras sirven para exteriorizar un sentimiento de discrepancia y son utilizadas como desahogo continuo.

"Las cosas cambian con la vida de cada uno. Habían pasado muchos años creando un proyecto musical desde cero, hubo cambios de formación y luego llegó la pandemia. Llegamos a grabar un disco como Ke no lo oiga un madero (2019), pero era difícil tocar en directo. Eso coincidió con que se fue Cuco de la banda, nos quedamos tres, y la relación entre nosotros también se había transformado", aseguran desde la banda. "Llevábamos seis o siete años juntos y la vida adulta también influye: ya no tienes 17 años y tienes menos tiempo libre".

Pero la ilusión se mantuvo intacta en ese tiempo de reflexión. Siempre habían sentido la música como un divertimento ajeno a la posibilidad de ganar dinero con ello. Era un pasatiempo que les ocupaba gran parte de su tiempo libre, y esa mentalidad es la que siguen teniendo ahora que han decidido volver a saltar al ruedo cogiendo al toro por los cuernos. "Teníamos muchas canciones ya escritas que habíamos dejado guardadas en un cajón. Además, la distancia nos sirvió para descansar y mejorar la relación entre nosotros. De vez en cuando viene bien desconectar para cogerlo todo con más ganas", apuntan.

Su regreso a la música se ha consumado con la canción La revuelta, un tema en honor al local sanvicentero que sirve de cobijo para un gran número de bandas del género. Un alijo de punk en constante ebullición donde también están presentes grupos como Velocidad Absurda o Fuckop Family. En el tema, dan un paso más en su sonoridad, abrazando riffs más cercanos a una banda de thrash metal que al punk de local. "Ahora somos tres, lo que nos ha dado más libertad creativa. Además, hemos aprendido a tocar mejor con los años, lo que nos permite componer melodías más complejas", se sinceran.

Su música tiene ecos de los mejores Soziedad Alkohóloka, pero también el aura que hicieron de Koma un referente del género. Pero si hay una banda a la que le deben gran parte de su recorrido es a Llamando a Julia: "si hablamos de influencias, los que más han conseguido servirnos de referentes son ellos", aseguran con total sinceridad. No obstante, no se quedan estancados en una única forma de entender la música. En sus pistas también hay influencias del rock y metal en inglés de bandas míticas como Motörhead, Metallica o Iron Maiden. Un proceso paulatino de escoger caminos y direcciones hasta dar con un estilo que les represente.

Los Kostra durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN / Jose Navarro

Ahora, habiendo encarrilado de nuevo la senda de la actualidad musical, el siguiente paso que se marcan es graban más sencillos y, con el tiempo, recopilarlos todos en un nuevo álbum de estudio. "Para poder llegar a ello, queremos tocar en directo todo lo que podamos. Es la única forma que tenemos de financiarlo, pues supone un esfuerzo económico muy grande".

Porque Los Kostra, a pesar de la notoriedad que han conseguido entre el público alicantino del género, es otro de esos grupos que reinvierten todo lo que generan. "Aun así, estamos contentos de seguir con este proyecto y nuestro compromiso está al 100%. Para nosotros, esto es como un hijo y hacer canciones nos permite sacar la bilis y desfogarnos en cada concierto", reivindican.

Juventud y música

Casos como este permiten tener esperanza en que la música hecha con instrumentos de verdad no se va a perder. La juventud sigue viviendo por y para su banda. Fieles a un proyecto que no busca generar beneficios, sino una manera de desahogarse sobre la realidad que esconde el sistema. Los Kostra fue una sensación, pero lejos de eso, se han mantenido fieles a una esencia propia.

¿Alicante da oportunidades a proyectos musicales como este? ¿Hasta qué punto puede salir rentable tener una banda que no te aporta un lucro económico? La realidad de todo esto es que la rentabilidad no siempre se mide por el tema económico. Hay veces que el reunirte con tus amigos en un local de ensayo puede servir como alivio mental.

Los Kostra vuelven con un tema que marca el nuevo sonido de la banda / Jose Navarro

Eso que se habla de la salud mental, también se refuerza con actos. Cuando salen en la televisión famosos fardando de cuánto dinero tienen, en el fondo muestran una escasez en el fondo del alma. Porque la música es un modo de vida. Un pasatiempo cuando se necesita, pero también un espejo de la vida. Y la banda sanvicentera lo sabe, vomitando en sus letras todo lo que les pasa por la cabeza, con la intención de cambiar un mundo que está podrido, como ya cronificó El Último Ke Zierre.

"En Alicante hay más grupos que público, hace falta más espacios y festivales que programen más. Molaría que hubiera más alternativas, pues una banda como nosotros no nos podemos permitir salir a tocar fuera. Tenemos nuestros propios trabajos y esto es algo más motivacional", subrayan. "Pero igualmente lo vamos a seguir haciendo, siempre está bien poder cagarte en Dios en un concierto y que el público se cague en Dios contigo".