El Circo del Sol regresa a Alicante en 2026 con "Kurios"

La compañía canadiense Cirque du Soleil (Circo del Sol) ha anunciado la llegada a Alicante de uno de sus espectáculos en gira más aclamados, Kurios-Gabinete de Curiosidades, que invita al público a escapar de la realidad y adentrarse en un mundo imaginario bajo la gran carpa que se instalará en Playa de San Juan en el verano de 2026.

La producción, por primera vez en España desde que inició la gira el pasado 11 de julio en Gijón, pasará por Sevilla (a partir del 17 de enero de 2026), Bilbao (Recinto Ferial de Ansio, a partir del 8 de abril de 2026) y Málaga (Recinto Ferial Cortijo de Torres, a partir del 4 de junio de 2026) para después instalarse en Alicante a partir de su estreno el próximo 16 de julio.

"Kurios", de Cirque du Soleil, en su estreno en Gijón / Xurde Margaride

En Kurios-Gabinete de Curiosidades, la imaginación y la curiosidad comparten protagonismo en este espectáculo en el que todo es posible. Con su visita a Alicante, el Circo del Sol muestra "la gran complicidad" entre la compañía y la ciudad de Alicante, elegida ya en cinco ocasiones anteriores como sede de sus espectáculos.

La última vez que la compañía internacional visitó Alicante fue en julio de 2024 con el montaje renovado de Alegría, dos años después del espectáculo Luzia, en 2022. La primera producción del Circo del Sol que llegó a la ciudad fue Quidam, en el año 2008; tres años después volvió con Corteo y en 2018 regresó con Totem.

Kurios: acrobacias, poesía, arte y humor

Aplaudido por la crítica en todo el mundo, Kurios-Gabinete de Curiosidades revisita el estilo característico del Circo del Sol combinando acrobacias espectaculares con un refrescante toque de poesía, arte y humor. Se trata de "una alucinante evasión de la realidad desvela un universo festivo de inspiración steampunk en el que lo inesperado acecha en cada esquina", como señalan desde la compañía.

En un pasado alternativo pero familiar, Kurios se adentra en el laboratorio mecánico de un científico convencido de que existe un mundo oculto e invisible, un lugar donde aguardan las ideas más locas y los sueños más grandiosos. Una vez que el científico consigue abrir la puerta a este mundo de maravillas, el tiempo se detiene por completo y un elenco de personajes de otro mundo invade su gabinete de curiosidades, dando vida a sus creaciones improvisadas una a una. A medida que lo visible se vuelve invisible y las perspectivas se transforman, Kurios estalla en una celebración del poder de la imaginación.

Un imagen del espectáculo que llegará a Alicante, "Kuiros" / XurdeMargaride

Estrenada en Montreal en 2014, este espectáculo ha sido visto por más de 6 millones de espectadores en más de 40 ciudades de todo el mundo con más de 3.000 representaciones a cargo de su elenco de 50 artistas internacionales.

Venta de entradas

La preventa exclusiva de entradas en Alicante comienza hoy para miembros de Cirque Club, la comunidad online para los amantes de Cirque du Soleil. Unirse es gratuito (clubcirque.com). La venta general de entradas se abrirá el 30 de septiembre en cirquedusoleil.com/kurios.

Sobre Cirque du Soleil Entertainment Group

Cirque du Soleil Entertainment Group es uno de los líderes mundiales del entretenimiento en vivo. Con cuatro décadas ampliando los límites de la imaginación, la empresa artística aporta su enfoque creativo a una gran variedad de formas de entretenimiento, como producciones multimedia, contenido de larga duración, música, experiencias inmersivas y eventos especiales. Cirque du Soleil Entertainment Group celebra 40 años desafiando la realidad, definiendo el entretenimiento e iluminando el mundo a través del arte y la creatividad. Desde su creación en 1984, el Circo del Sol ha inspirado a más de 400 millones de personas en 6 continentes y 86 países. La compañía canadiense cuenta actualmente con más de 4.000 empleados, entre ellos 1.200 artistas de 80 nacionalidades diferentes.