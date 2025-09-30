FIC Villena, un escaparate para el arte de vanguardia

Entrar en un globo gigante para reflexionar sobre la humanidad, formar parte de un archivo fotográfico sobre los pueblos, crear una instalación que afea el espacio para denunciar los atentados contra el patrimonio o conocer la historia de un africano en un mapping sobre la fachada de un edificio son algunas de las propuestas artísticas que plantea el Frente de Iniciativas Contemporáneas (FIC) de Villena, que en su séptima edición vuelve a situar a la capital del Alto Vinalopó a la vanguardia del arte más rompedor y alejado de convencionalismos.

La iniciativa, capitaneada por José Ayelo -cabeza visible de la cultura en Villena-, que nació hace siete ediciones para dar espacio y voz a los proyectos que artistas villenenses realizaban fuera de los límites de esta ciudad de 35.000 habitantes, se ha convertido ahora en un punto de reunión de artistas locales y foráneos de proyección internacional donde conviven la instalación y la performance, el teatro o el videomapping de forma natural. Se trata de acercar la cultura que plantea reflexiones sobre el mundo actual de forma creativa e innovadora y que este año tiene como eje la identidad, "algo muy vivo en estos momentos, desde la identidad de género a la colectiva, de clase o de territorio. Coincidiendo con el quinto centenario de la ciudad de Villena donde nos preguntamos quiénes somos, lanzamos este reto a los artistas", señala Ayelo.

Los Voluble / INFORMACIÓN

Un total de 22 propuestas concurren este año a la convocatoria, que cuenta con un presupuesto de 40.000 euros y que sufraga el Ayuntamiento de Villena casi en su totalidad -el Institut Valencià de Cultura aporta 4.000 euros para uno de los espectáculos de Colectivo Nerval-. El programa, completamente gratuito, se lleva a cabo en distintos espacios de Villena y atrae tanto a gente joven -"los institutos se interesan cada vez más por este festival", indica Ayelo- como a público de mayor edad, que en una buena parte viene de otros puntos de la provincia.

Programación

El FIC se inaugura este jueves con la visita guiada a la instalación Cinema Solar del artista Luis Macías en el Museo de Villena (MUVI) que juega con espacios, luces y sonido para crear nuevas realidades, donde explora la desmaterialización del espacio. Después se despliega la oferta con Feriantes, de El Patio Teatro, galardonada con el Premio Feten 2025 a la mejor obra documental. La compañía riojana rinde homenaje a las familias de feriantes, basado en entrevistas reales y testimonios recogidos por los propios creadores de la obra, Izaskun Fernández y Julián Sáenz-López y por la noche, Luise Knobil con su concierto de jazz en el espacio Café de la KAKV.

La contrabajista, cantante y compositora asentada en Francia Louise Knobil / INFORMACIÓN

El viernes arranca el taller audiovisual a cargo del dúo sevillano de espectáculos audiovisuales en directo Los Voluble, donde la pantalla también puede ser un escenario para la crítica contracultural, la creación y la reflexión social. En el Espacio Joven se desarrolla la perfomance Antes todo era campo, del Colectivo Nerval, donde 40 personas se introducen en un globo gigante en una experiencia escénica con un concierto de plantas. Lo audiovisual se manifiesta con el mapping de Bego Santiago sobre la fachada de la propia Casa de la Cultura, para cerrar la velada con el concierto de Helen Helen en el Café de la KAKV.

Talleres y programas formativos

El sábado arranca la jornada con los talleres de fotografía por Nomad Studio y la continuación del de Los Voluble. A la hora del vermut, el FIC propone Vermut y Coloquio con Luisa Tovar, sobre los modos de vida sometidos a la prisa y al estrés guiada por esta diseñadora, facilitadora y cofundadora de Sirope LAB, un proyecto centrado en biomateriales.

Durante la tarde del sábado, se puede volver a visitar Cinema Solar de Macías o acudir al Cinefórum: El videojuego como poética cinematográfica con María Añón en el Salón de Actos de la KAKV. También entra en escena Live A/V: Xenolitos de Ocktive, un maridaje de música y animación 3D en directo. La noche culmina con Live cinema: Jaleo is a crime de Los Voluble, en la Plaza de Santiago.

El Patio Teatre presenta en Villena "Feriantes", premio Feten 2025 / INFORMACIÓN

El domingo se cierra el FIC con la versión local que ha creado el Portal Amalio Gran con el happening: Chaforrineando en la Plaza de Santiago, una idea original de Pepe Francés para reflexionar sobre el urbanismo y la arquitectura zafia de finales del siglo XX y principios del XXI. Para los más pequeños, se programa la obra teatral Prometeo de la Factoría Señor Serrano.

Exposiciones

El FIC abre al público una serie de exposiciones y muestras entre el 2 y 5 de octubre de diferentes temáticas. Sobre artes plásticas, Ana Spoon y Lisa Gingles expone en la Ermita San Antón. El grupo Nomad Studio exhibe su proyecto Retrato Nómada: archivo rural contemporáneo, retratos a gente de pueblos de menos de 500 habitantes realizados en su estudio itinerante, en el KAKV. La primera planta de esta misma sala, estará ocupada por una muestra de videoarte, mientras la muestra de Sergi Hernández, Kinesofos, se encuentra en el Salón de Ensayos de la Banda.