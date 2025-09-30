Javier Marco estrenará su segundo largometraje en el festival de Gijón

A la cara, el segundo largometraje del director de cine alicantino Javier Marco, que parte del cortometraje con el mismo nombre de 2020 con el que ganó un premio Goya- se estrenará en el próximo Festival Internacional de Cine de Gijón, que celebra su 63ª edición del 14 al 22 de noviembre. Finalizado su rodaje en Madrid hace ahora un año, el nuevo trabajo en formato largo de Marco se presentará por primera vez el 17 de noviembre en la sección oficial del festival gijonés, Albar, junto a otras siete películas más.

El alicantino ha manifestado su satisfacción por la selección en el festival de esta historia, protagonizada por Sonia Almarcha y Manolo Solo, que coproduce con su propia productora, Langosta Films: "Estamos muy contentos, sobre todo porque ya queda menos para que la película se vea", indica Marco, que debutó en 2021 con su ópera prima Josefina, que logró tres nominaciones a los Goya. El largometraje -para el que han vuelto a rodar el corto con algunos cambios- cuenta qué hay detrás de la violencia en las redes y qué pasa después de que víctima y victimario se conozcan, sin tecnología de por medio.

Fotograma de la película "A la cara", con Manolo Solo y Sonia Almarcha / INFORMACIÓN

La selección ha sido anunciada este martes en la Academia de Cine de Madrid, donde el festival de Gijón ha presentado un avance casi definitivo del cine español que formará parte de su nueva edición, en lo que supone una "apuesta" por el "talento nacional", según sus organizadores, combinando la presencia de cineastas consagrados con artistas emergentes del panorama actual en sus principales secciones.

Albar, la sección principal del festival contará con una destacada presencia española. Además de la premiere mundial de A la cara de Marco y la ya anunciada Emergency Exit de Lluís Miñarro se suman cuatro estrenos más: Así chegou a noite / Así llegó la noche, del cineasta gallego Ángel Santos; As liñas descontinuas, de Anxos Fazáns; y Al oeste, en Zapata, de David Beltrán i Marí.

Otras secciones

Además, entre otras secciones, la de Generación Mutante contará con la presencia de Balearic, de Ion de Sosa y coproducida por Jaibo Films, mientras que La Noche del Corto Español será por primera vez sección competitiva, con un jurado propio y diez propuestas.