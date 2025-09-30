Luis Zahera: "El problema no es que te encasillen como actor, el problema es no trabajar"

Luis Zahera (Santiago, 1966) y Lucía Caraballo (Madrid, 1999) son los protagonistas de la nueva gran apuesta de Netflix, 'Animal', una comedia rural gallega ambientada en Santiago y sus alrededores que pretende conquistar al público a base de humor y retranca gallega desde este viernes. Eso sí, en esta ficción que vuelve a poner el foco en la situación que atraviesa el campo también tienen cabida temas como el amor, los conflictos y la brecha generacional, entre otros.

¿Cómo definirían la serie 'Animal'? ¿Qué es lo que se va a encontrar el espectador?

Lucía Caraballo (L. C.). Una comedia con un tono muy diferente, muy fácil de ver para toda la familia, con personajes muy humanos con los que nos podemos sentir muy identificados y que lanza un mensaje superbonito del amor por los animales.

Luis Zahera (L. Z.). También se puede ver el conflicto generacional entre uno que ya va para los 60 años y una joven, el conflicto de lo urbano contra lo rural en clave de comedia y cómo es la vida, con sus conflictos, sus amores, sus desgracias y sus sinsabores. ¡Y que está rodada en Galicia!

Ambos son los grandes protagonistas de esta comedia rural gallega interpretando a Antón, un veterinario de muy malas pulgas, y a Uxía, la encargada de una tienda-boutique para mascotas ubicada en Santiago. ¿Cómo les llega este papel?

L. Z. Yo ya llevaba colaborando con la productora Alea Media muchísimo tiempo, con 'Entrevías', 'Vivir sin permiso'... El productor Aitor Gabilondo me planteó esta serie y me pareció una idea maravillosa.

L. C. En mi caso, hice un casting para el piloto de una serie sin mucha más información. Yo vi que era para una serie gallega y, desde el absoluto respeto y que mi abuelo es gallego, me lancé a la piscina haciendo el acento como pude. Más tarde, me llamaron y me dijeron que haría una serie con Luis Zahera y Víctor García León. Aquello me hizo una ilusión que me quería morir. Este proyecto he intentado hacerlo con el máximo amor y mucho respeto a Galicia. Para ello me he preparado con el lingüista y actor gallego Federico Pérez Rey.

Eso le iba a preguntar. Siendo madrileña, usted (Lucía Caraballo) ha tenido que interpretar el acento gallego. También han tenido que llevar a cabo los dos escenas con animales reales, especialmente en el caso de Luis Zahera. Imagino que no les ha resultado sencillo prepararse para estos papeles…

L. Z. Ambos somos actores que colaboramos muchísimo el uno con el otro, que siempre nos estamos vigilando, asesorando e intentando enriquecer las cosas. Todo salió muy bien y nos divertimos mucho.

L. C. ¡Sí! Nos divertimos un montón tirándonos a la piscina.

L. Z. Además, estábamos asesorados por un veterinario y bajo la batuta de Víctor García León.

Lucía, ¿qué tal ha sido ser picheleira durante nueve capítulos?

L. C. No sabía lo que era ser picheleiro hasta rodar esta serie, fue una palabra que me enseñó Luis Zahera y que incorporé rápidamente. Me he enamorado de la ciudad, que está muy vinculada a mi abuelo ya que él estudió Derecho en Santiago, me lo he pasado genial y pude conocer ese veneno líquido que es el licor café.

Ya lo han comentado con anterioridad. Uno de los temas que abordan en la serie es la brecha generacional al ponerse en la piel de dos personajes muy distintos y de generaciones muy diferentes.

L. Z. Creo que es un valor de la serie, un buen cimiento de la serie. Dos generaciones que, al principio, están un poco descolocadas. Principalmente Antón, que tiene que pedirle trabajo a una mujer más joven que él, que aún por encima es la jefa, que es la que corta el bacalao, pero, poco a poco, ellos se van apoyando el uno en el otro y evolucionan hasta el punto de reírse juntos y contarse su vida.

A pesar de todo, ambos protagonistas son idealistas a su manera. ¿Se sienten reflejados en ellos?

L. Z. Yo me siento reflejado en el pesimismo de Antón.

L. C. Yo soy positiva de naturaleza y la forma de relacionarme con los animales y con las personas es similar a la de Uxía. Frente a los problemas y la necesidad ajena, ya sea animal o humana, siento mucha empatía.

L. Z. Pues no la pierdas nunca.

El compostelano Luis Zahera, en una escena de ‘Animal’ / Netflix

La pregunta es obligatoria. Usted (Luis Zahera) siempre se ha quejado de que le encasillan. ¿Se sentirá así tras interpretar a Antón?

L. Z. Me quejo porque, en este trabajo, imagínate que eres un niño que tienes que jugar siempre con el mismo juguete, que siempre tienes que jugar a hacer un personaje que es malvado... Dicho esto, esa es la queja, pero el problema no es que te encasillen, el problema es no trabajar, con lo cual, soy muy afortunado porque no me falta trabajo. Con la edad, ahora que vienen los jóvenes, ya te van dulcificando los personajes, ya es mi momento para hacer de tío, de padre, de un abuelo... Gracias a Dios, como decía mi madre, las cosas se van dulcificando, pero ningún problema con hacer malvados.

¿Qué tal la experiencia de rodar en Santiago y sus alrededores?

L. Z. Hacía muchos años que no rodaba por allí del tirón. Tal vez 10 o 15. Llovió un poco, me hago mayor, tengo artrosis y esa humedad que se te mete en el cuerpo cuando vas a pasear por la Alameda se hace duro, pero al mismo tiempo encantado de volver a mi Compostela. Yo soy compostelano y hombre, pues una de cal y una de arena, como que te haces mayor y la ciudad la vives de otra manera físicamente, pero volver a reencontrarme con ese pedazo de monumento que es Santiago de Compostela, pues encantado. Es mi casa y es mi hogar.

'Animal' pone parte del foco en el mundo rural. ¿Qué les parece que se de visibilidad a la realidad que afronta el campo, en este caso el rural gallego, aunque sea desde ese punto de vista cómico?

L. Z. Está muy bien que se hagan series de narcotráfico en Galicia, pero, como gallego, te duele ver que se rueden tantas sobre esta temática, que ya es un género en sí mismo. Me gusta mucho que 'Animal' aborde esta Galicia rural y amable en clave de comedia. En la variedad está el gusto. También se pueden hacer series de I+D en Galicia o de un veterinario y su sobrina que es la jefa de una tienda-boutique.

La actriz madrileña Lucía Caraballo, en un momento de 'Animal' / Netflix

La serie también refleja la realidad de que muchas personas, y en la calle cada vez se ve más, tratan a sus mascotas como si fueran sus hijos. ¿No mimamos demasiado a nuestros peluditos?

L. C. Yo tengo ese tipo de trato con mi gatita Muriel. Lo importante es el bienestar animal. Otra cosa es crear las necesidades que no tienen y a lo mejor que desarrollen ansiedad por cosas como la comida. A mi gata le ha pasado. La premio tanto con comida que, al final, desarrolla ansiedad por la comida. Incluso esto es un sobrecuidado a ella y, en ese intento de humanizarlos, los infantilizas. Ahora cometemos otros tipos de errores que antes no se cometían, pero preferimos este tipo de errores.

L. Z. Antes se cometían barbaridades. Yo vi como andaban a pedradas con los perros. También recuerdo a alumnos que, en el colegio, con la gasolina de un mechero hacían trampas para un gorrión y se les empapaba en gasolina y se les prendía en fuego. Yo eso lo viví. Gracias a Dios, la sociedad va hacia adelante, las leyes van hacia adelante, esperemos, y todo vaya a mejor en cuanto a las relaciones con los animales y se deje atrás aquella violencia y aquellas crueldades que se cometían con los animales.

Por último, ¿podremos veros enfundaros en una segunda temporada con la bata de Kawanda?

L. Z. Parece que Lucía no quiere seguir trabajando conmigo (ríe).

L. C. Ojalá. Yo me muero de ganas (ríe).