Adrián Espouy, el joven que busca el humanismo en la pintura

Solo tiene 22 años y cuenta con una prolífica obra y varios premios que sitúan a este joven pintor alicantino como un sólido talento emergente en el mundo del arte. Después de debutar en el circuito expositivo en 2021 con la primera muestra de cincuenta obras en el Club INFORMACIÓN, Adrián Espouy se estrena en el Palacio Provincial de Alicante con 32 óleos, en su mayoría realizados en los últimos ocho meses, bajo el título Lumen, entre el error y la forma.

Su obra tiene a la figura humana de protagonista. "A mí me interesan las personas, la gente, esa parte humana de la pintura. De momento, pintar un bodegón o un gato no me interesa y es en lo que estoy ahora. Igual en cinco años estoy pintando debajo un puente calabazas de colores, pero ahora mismo el humanismo es mi tema, esa es mi preocupación", indica el artista autodidacta, galardonado en el Certamen Nacional Miradas de la Fundación Alió y en el Certamen de Pintura 'Villa de Sant Joan d’Alacant'.

A través de sus retratos, Espouy siente predilección por los rostros de ancianos -al igual que uno de sus principales referentes, Golucho-, pero tampoco olvida a jóvenes o referencias cinematográficas de películas como In the mood for love o Mulholland Drive. Gran parte de ellos se muestran envueltos en un halo de soledad, a plena luz o en medio de la oscuridad, y a veces recuerdan a Edward Hopper -"nos llevaríamos muy bien, pero no lo miro nunca", destaca Adrián Espouy- o a Lucian Freud -"intento distraerme de su obra porque me gustaría ser como él de bueno", añade.

Imágen de la exposición / Jose Navarro

"Se ve mucha soledad y hay gente que cree que hay mucha tristeza, pero para mí no. Quizá es mi forma de sacar de dentro el malestar y por eso estoy siempre tan bien. Pero es verdad que es una obra con una carga emocional intensa y dura", explica Espouy sobre su obra, que cree que "tiene que tener fuerza. Y mis referencias en la pintura, como Golucho o Felipe Alonso, son personas que trabajan la pintura así, de forma bruta, desgarradora".

En ese modo de pintar, el alicantino reivindica la falta de perfección. "El hecho de trabajar por mi cuenta -relata- me hace ser muy errático, pero yo ese error lo abrazo, me gusta. Creo que es parte de mi obra y debe estar presente. Desfigurar el error es como mentir y me gusta ese ejercicio de sinceridad. Si me equivoco o si rompo algo, lo dejo. Hay obras partidas y quemadas, pero es el fuego que me gusta".

Hasta finales de octubre

La exposición, inaugurada este miércoles, se puede contemplar hasta finales de octubre.

Mª José Argudo, Adrián Espouy, Juan de Dios Navarro y Cristina Martínez con una obra premiada del artista / Jose Navarro

La inauguración ha contado con la presencia del diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, quien ha manifestado que "la institución provincial mantiene firme su apoyo a la cultura y a la promoción de los artistas locales, por ello, es un placer organizar esta propuesta y dar a conocer la obra de este creador que, a pesar de su juventud, ha convertido el arte en su pasión y nos ha dejado espectaculares imágenes que auguran una exitosa carrera".