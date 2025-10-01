El arte circense toma las calles de Alicante con actividades para todos los públicos

Ernest Hemingway afirmaba que “el circo es la única diversión que se puede comprar y que es buena para las personas”. Con un lenguaje universal basado en el gesto, el cuerpo y la acrobacia, esta disciplina mantiene viva una tradición simbólica que sostiene una de las formas de espectáculo más antiguas del mundo. El arte circense siempre ha gozado de gran respeto en la sociedad y, en Alicante, ha experimentado un impulso pionero.

Con esta premisa, el festival Circarte sigue nadando a contracorriente para consolidar un evento que llena la ciudad de propuestas artísticas, con la participación de compañías nacionales e internacionales de primer nivel. Además, amplía su alcance a otros escenarios de la provincia, como el Valle de Guadalest o El Campello, con el objetivo de acercar el circo a nuevos públicos. “Nos gusta hacer de la cultura un lugar accesible para todos”, señalan desde la organización.

La decimosexta edición de Circarte, que se celebrará del 9 al 26 de octubre, pone en valor la importancia del arte circense. El festival fue presentado este miércoles en la Caja Negra del Centro Cultural Las Cigarreras, en un acto que contó con la presencia de colaboradores, miembros de la organización y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali. Durante la presentación se dieron a conocer las 22 actividades que integran la programación de este año.

La compañía Non Sin Tri estará presente en la Gran Gala Circarte, que se celebrará en el Teatro Principal de Alicante / INFORMACIÓN

"Seguimos teniendo muchas dificultades para hacer este festival, sobre todo desde que perdiéramos la subvención del IVC", asegura Elena Ludwig, coordinadora del festival. "Todavía no ha sido publicada la resolución de este año, pero la programación se realiza mucho antes de saber si tenemos la subvención", añade. Una parte de la agenda cuenta con la colaboración de los ayuntamientos y asociaciones participantes, pero asegura que "las subvenciones costean la otra parte del programa".

Agenda

Ahondando en la programación correspondiente a la edición de este año, el evento regresa al Valle de Guadalest el 11 de octubre con una jornada rural a cargo de Bancal Escènic. Las actividades comenzarán a las 12.30 horas con el Passeig Beniardà, “una experiencia con pase abierto para todos los públicos que arrancará desde el aparcamiento de Beniardà”, apunta el artista y gestor cultural Lomi Szil. La compañía residente Bancal Escènic interpretará allí el espectáculo Buscando a Casiopea, invitando a ejercitar la curiosidad, la reflexión y el aprendizaje activo sobre el entorno.

Esa misma tarde, a las 18 horas, la compañía del alicantino Federico Menini presentará Llar en la Plaza de Felip Miralles de Benimantell. La programación continuará el 12 de octubre con la jornada Jugamos al Circo de Planeamoverte y el 16 de octubre con la proyección de la película El sol del futuro en el Teatro Arniches.

El 17 de octubre, la programación se trasladará al barrio Virgen del Remedio con actividades de pintacaras y malabares desde las 16 horas. A las 17 horas, los tambores de Klakibum marcarán el ritmo en un pasacalle desde la Plaza Argel hasta la Plaza de la Cruz, donde a las 18 horas la compañía murciana UpArte pondrá en escena DESproVISTO. “Es una compañía a la que hemos visto nacer y crecer hasta convertirse en una de las más importantes a nivel nacional y europeo”, señala Elena Ludwig.

Ese mismo día, a las 20 horas, Espacio Fractal ofrecerá un dinner-show en La Fundición con una velada dedicada a las técnicas aéreas y la participación de siete artistas invitados de primer nivel. "El proyecto surgió para difundir las disciplinas aéreas que nadie conocía y siete años después nos hemos consolidado como un evento muy esperado en Alicante", apunta su director Pablo Cuello.

La prestigiosa compañía UpArte está presente en la programación el festival Circarte / INFORMACIÓN

El 18 de octubre, Las Cigarreras acogerá una jornada inclusiva con talleres de malabares y circo adaptado a cargo de Malabaramáquinas (10.30 horas), un colectivo integrado por personas con diversidad funcional. También se presentará el espectáculo Il Forno Fantastik de Salvatore & Copetín en el Jardín Vertical (13 horas) y un cabaré de circo inclusivo en la Caja Negra (17 horas). La jornada se cerrará a las 18.30 con la proyección del documental de la Asociación Donyet Ardid.

El 19 de octubre, el Teatro Principal de Alicante será escenario de la Gran Gala Circarte, un espectáculo que reivindica la poética y la belleza artística del circo. La agenda seguirá el 20 de octubre con un taller de investigación creativa en telas, impartido por Diana Salles; el 22 de octubre con el espectáculo El Mundo Mundial de Truca Circus y La Grainerie de Toulouse en el Paraninfo de la Universidad de Alicante; y el 24 de octubre con la representación de Mar o cómo sobrevivir a un tsunami de Rebe al revés en la Casa de Cultura de El Campello.

Las actividades en El Campello continuarán el 25 de octubre con un taller de clown para todos los públicos a cargo de Hannah Alba (16.30 horas), el espectáculo L’appel du vide de la compañía Siroco (17 horas) y Solo de Roi Borrallas (19 horas).

El festival ha sido presentado en la Caja Negra de Las Cigarreras / Jose Navarro

La programación pondrá su broche final el 26 de octubre con la representación de Welcome and Sorry de Ganso & Cía en el Teatro Arniches (12 horas) y la fiesta de clausura, cargada de música, con la actuación de Billy Mandanga y su proyecto para toda la familia Autitos Chocadores (17 horas).

Diversidad

Una de las premisas de esta nueva edición es adoptar como propia la palabra “diversidad”. Así lo ha destacado Lomi Szil, miembro gestor de Circarte y coordinador de Bancal Escènic: “Una diversidad que se acerca a los barrios más humildes, pero también a otros puntos de la provincia, y que engloba un gran número de disciplinas". Además, la inclusión de compañías y asociaciones formadas por personas con distintas discapacidades hace todavía más reseñable este cometido.

En esta línea, el festival se ha aliado con la organización sin ánimo de lucro APSA con el objetivo de “quitar estigmas y entender que el arte está por encima de cualquier certificado de discapacidad”. Así lo ha explicado su portavoz, Noelia García, quien ha recordado que “todavía hay muchas barreras que saltar a nivel social” y ha subrayado que “las actuaciones no dejarán indiferente a nadie”.

Por su parte, la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha querido poner en valor el carácter descentralizador del certamen: “El festival Circarte está muy consolidado en la ciudad y también colabora en nuestro empeño de descentralizar la cultura acercándose a los barrios, por lo que desde el Ayuntamiento seguimos apoyando su desarrollo”. La edil incidió en que la cultura “tiene que llegar también a la Zona Norte, y más con un festival que es un referente en la escena alicantina”.