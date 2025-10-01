Gastro Cinema proyecta documentales de chefs alicantinos

Gastro Cinema, el evento que une cine y gastronomía en Alicante, presentará las novedades de su próxima edición en la feria Alicante Gastronómica. Será el viernes 3 de octubre a las 13.30 horas en el espacio Lo mejor de la gastronomía, donde después de la presentación se degustará un arroz del restaurante Poniente en colaboración con la asociación de restaurantes de Alicante ARA.

La presencia de Gastro Cinema en la feria continuará el sábado, 4 de octubre, a las 18 horas en el auditorio de IFA con un ciclo dedicado a celebrar el talento, la creatividad y la pasión de los últimos chefs homenajeados en el certamen. A través de una selección de cinco documentales, el espectador se adentrará en la trayectoria y la filosofía culinaria de grandes referentes de la gastronomía que han dejado una huella imborrable en nuestras mesas y en nuestra cultura.

En este recorrido audiovisual se conocerá de cerca a María José San Román, Susi Díaz, Maricarmen Vélez, Dani Frías y Cristina Figueira, cinco figuras cuya labor ha engrandecido la cocina alicantina y ha contribuido a difundir la riqueza de nuestro territorio, los productos locales y la innovación en cada plato.

Cristina Figueira, galardonada en 2024 / INFORMACIÓN

"Cada documental es un homenaje al esfuerzo, la sensibilidad y el compromiso de estos chefs, verdaderos embajadores de una gastronomía que emociona, inspira y trasciende más allá de los fogones", apunta la organización. La entrada será libre limitada al aforo.

Sumar sinergias

"Quisiera agradecer a Alicante Gastronómica, y en especial a su directora Gema Amor, la oportunidad de dar a conocer nuestro evento en una de las citas más importantes del sector en nuestro país. Sumamos sinergias en la promoción de la gastronomía de nuestra tierra", ha comentado Vicente Seva, director de Gastro Cinema.

"Estamos encantados, una edición más, de acoger la proyección de Gastro Cinema. Hemos colaborado en los últimos años y viene a enriquecer nuestra programación con cultura y con arte y con esa fusión perfecta de gastronomía y cine, además con cinco grandes maestros de nuestra gastronomía", ha comentado Gema Amor, presidenta de Alicante Gastronómica.

Gastro Cinema 2025 se celebrará del 18 al 23 de octubre y cuenta con la colaboración de la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Diputación de Alicante, Mercalicante, Aguas de Alicante, ARA, APHA y otras empresas colaboradoras.