Kevin Johansen+Liniers: "El argentino es un gran inseguro disfrazado de seguro"

Uno nació en Alaska y vive en Argentina; otro nació en Argentina y vive en Vermont. Es el "arreglo" que tienen el músico Kevin Johansen y el historietista Liniers para vivir en diferentes hemisferios y compartir escenario con un espectáculo de dibujo y música en directo a partir de su último disco, Desde que te Madrid, que presentan en Alicante.

Son amigos desde hace lustros. ¿A quién se le ocurrió esta dupla y a quién le pareció un disparate?

(Kevin Johansen) Somos amigos desde hace casi veinticinco años. A ninguno de los dos se nos ocurrió la dupla más allá de necesitar un póster para un show o una tapa de disco y fue paulatino lo de subirse a un escenario pintando de espaldas un mural con acrílicos, hasta que un amigo, Gastón Piñero, el Cheto, sugirió que pusiéramos un escritorio de dibujante al lado de las guitarras a ver qué pasaba.

(Liniers) La dupla no se nos ocurrió, nos sucedió. El Cheto dijo: "Si vos tenés el escenario en blanco, ¿por qué tu amigo no te lo dibuja?". Yo creo que a Kevin le pareció una idea interesante y a mí me pareció un disparate (ríe) porque pensé que con mi poca presencia escénica le iba a arruinar los shows a Kevin, pero parece que el amigo Johansen vio algo en la dupla que yo no vi y quince años más tarde seguimos en esta especie de versión muy extraña de Simon y Garfunkel alaskeño-porteña.

Liniers, ¿quién es Kevin Johansen?

(L) Kevin Johansen es un músico nacido en Alaska pero más argentino que el dulce de leche, que el tango y la pelota de trapo, que tiene esta especie de catarata musical que ha ido derramando sobre nosotros los últimos 25 años y la verdad es que, si tienen la suerte de hacerse amigos de Kevin Johansen, háganlo (ríe) porque mi experiencia de amistad con este hombre ha sido muy agradable. Es lindo encontrar amigos en la vida con la elegancia de Johansen.

Johansen, ¿quién es Liniers?

(KJ) Liniers es un artista del carajo, que creo que ha mostrado con creces su talento, su genialidad, su forma también desgenerada -parecido a mí en la música- de no ser unidimensional, de no ser una sola cosa y no querer ser solamente lineal.

Portada del álbum 'Desde que te Madrid' / INFORMACIÓN

¿Cómo es dibujar las canciones de uno y qué le parece el resultado al otro?

(L) Lo bueno de dibujar canciones de Kevin es que hace muchas cosas diferentes con ellas. Si fuesen los Sex Pistols sería una sola, pero Kevin tiene humores diferentes, estilos diferentes, personajes que pueblan su música y tengo un montón de opciones a la hora de encarar cada canción, hay picos y valles y las canciones te llevan a algo emocional o humorístico. Y ni hablar de la cantidad de géneros por los que se mueve.

(KJ) Cantar con los dibujos de Liniers -yo a veces siento que dibujo las canciones a través de él- por un lado es muy lindo porque es hipnótico el efecto visual y me quita un poco de presión a mí, que no soy de esos que necesitan estar en el candelero con el foco puesto. En un punto aprendí a conocer ese mundo de lo visual y hasta diría que la música también acompaña a los dibujos. Es una ida y vuelta.

El disco está dedicado a Les Luthiers. ¿Cómo han influido en sus vidas?

(KJ) Siempre digo que son referencias ineludibles: Les Luthiers, Charly García, Spinetta, el rock latinoamericano... Son influencias que están muy presentes en lo que uno hace.

(L) A Les Luthiers los veía con mis abuelos cuando era muy pequeño todos los años y de ahí quedó un amor absoluto por esta gente que podía hacer instrumentos, tocar instrumentos, meterse en diferentes ritmos... Con el tiempo, hay influencias de Les Luthieres por todos lados en Macanudo: las primeras tiras eran con un hombre vestido de esmoquin tratando de hacerse el serio, y ni hablar de que Luthiers y Liniers riman y eso es muy importante (ríe). Y es increíble tener un prólogo para el libro y el disco que hicimos, Desde que te Madrid, de Carlos López Puccio y nos sentimos más que halagados.

Comparten un público parecido, ¿lo sabían antes de juntarse o lo han comprobado en la gira?

(KJ) No lo sabíamos, yo por lo menos no. Es un campo, el de la música y lo visual, donde ha habido muchas amistades siempre: por ejemplo, Serrat con Fontanarrosa, Andy Warhol con los Velvet Underground... Y nosotros, humildemente.

(L) Los dos tenemos un público muy amplio. A los recitales vienen desde padres con sus hijitos hasta señores y señoras de 60 o 70 años. El otro día vino una señora de 90 a un show en Buenos Aires. Como hacemos cosas muy diferentes, cada uno se agarra a lo que quiere en ese momento. Los dos trabajamos desde las cosas que nos sorprenden o nos llaman la atención y de ahí armamos algo.

Kevin Johansen y Liniers / INFORMACIÓN

Fusionan la música y el dibujo con humor y poesía. ¿Cómo les gustaría que saliera el espectador de su espectáculo?

(KJ) Está muy bien dicho eso del humor y la poesía porque creo que hay tres cosas que destacan en el show: llevar a una emoción, a algún tipo de reflexión con una melodía, una letra o un dibujo, y luego la patita que se mueva, que bailen. Pero yo quiero que salgan satisfechos, emocionados y, afortunadamente, el amigo Liniers trae a la mesa la emoción, porque quizá yo ofrezco algo más irónico y él es quien hace que la gente tenga los ojos llenos de lágrimas, así que esta yuxtaposición está bien.

(L) A mí me gusta que vengan al show personas que te dicen después que no sabían muy bien a qué venían, que conocían las canciones de Kevin pero no sabían por qué había un dibujante en el escenario, y al final del recital te dicen que le duelen los cachetes de sonreír, que se conmovieron con alguna canción o algo los tocó.. Siempre es lindo que se genere sorpresa y los espectadores se van como de la casa de un amigo que le dio de comer bien, con la panza llena y el corazón contento. Las canciones de Kevin ya hacen casi todo el trabajo; yo solo tengo que adornar el lugar.

Hablan de argentinos "humildes" en su espectáculo, donde obviamente no figura Milei. ¿Cómo le describirían?

(KJ) Hablamos de argentinos humildes riéndonos un poco de nosotros mismos, de nuestra fama, porque está el estereotipo del argentino canchero o fanfarrón, agrandado, entusiasmado a veces, que nos hace también creíbles. El argentino es un gran inseguro disfrazado de seguro (ríe) y, de alguna manera, quizá Milei tiene algo de eso, más allá de lo ideológico, con lo que uno puede no estar de acuerdo para nada.

(L) La humildad no es una cualidad de los políticos de ningún país del mundo. Son la antítesis, y lo más triste es que todos se hacen los humildes, aunque los artistas tampoco lo son, hay algo de egocentrismo de lo que hay que hacerse cargo. Pero los políticos por su carril y yo por el mío, más allá de interesarme como ciudadano de la república y como deber cívico. Como personajes no me interesan, no me divierten, sobre todo cuando pasan cierto nivel y eso se transforma en una búsqueda de poder constante.

El mundo está en conflicto constante. ¿Qué canción le mandan?

(L) Lennon tiene todas las canciones que hay que escuchar, entre Imagine y All you need is love, pero son canciones ingenuas, no da la sensación de que la especie humana tenga esa velocidad. A la gente que está en situación dolorosa les mandaría música que les dé paz y a la que la genera les pondría death metal todas las noches en la cabeza hasta que les explote.

(KJ) El círculo, Everything Is (Falling Into Place) y Es como el día, la canción en la que hablamos de Palestina, de la China y de la Argentina.

¿Esta unión suya en el escenario será de largo recorrido?

(L) Ya estoy muy impresionado con el recorrido porque cuando empecé con Kevin me imaginé que me iba a invitar a tres, cuatro, cinco shows, y después a otra cosa, a otros experimentos. Pero creo que los dos descubrimos que el público agradece mucho esta versión de su show. Hay algo de la química que se da entre nosotros, se nota la amistad en el escenario y creo que se contagia esa felicidad de los dos, de hacernos reír. Y eso se transformó en esta especie de mega-gira de muchos años por muchos países, por muchos continentes, que nunca hubiese imaginado yo, cuando me senté a dibujar pingüinos y duendes, que era una posibilidad. Mientras me invite el amigo de Alaska, yo tengo el pasaporte al día siempre.

(KJ) Ya es de largo recorrido porque hace unos quince años que comenzamos con este formato, más allá de un descanso de cinco o seis años. Liniers, que es del sur, vive en el norte cerca de Canadá, en Vermont, y yo, que soy de Alaska, vivo en Buenos Aires y decimos en broma que tenemos un arreglo para vivir en diferentes hemisferios. Y aclaro también que todo lo dicho por Liniers es mentira (ríe).