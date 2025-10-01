La Muestra de Teatro dará protagonismo a la dana a través de sus Cuadernos de Dramaturgia

La 33ª Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos Guillermo Heras (MUTESAC) incorpora, un año más, la publicación de los Cuadernos de Dramaturgia (Viva) como espacio de reflexión y pensamiento crítico complementario a su programación. Nacidos en el marco de la Muestra, los Cuadernos difunden en acceso libre a través de la web de la Muestra materiales de análisis teatral, así como textos de autoras y autores relevantes de la dramaturgia actual.

En esta edición se publicará el número 29 de los Cuadernos de Dramaturgia (Viva), cuya principal novedad es la inclusión de dos bloques temáticos centrados en el tratamiento teatral de diferentes catástrofes y de manera particular en la DANA, no solo porque el pasado año el inicio de la Muestra coincidió con esta catástrofe, sino también para visibilizar sus consecuencias y vincular la programación con la actualidad y la realidad.

Uno de los bloques, titulado Voces para después de la dana, reúne textos de creación a partir del contacto con el testimonio real de diez personas afectadas, firmados por Mafalda Bellido, Sònia Alejo, Begoña Tena, Isabel Martí, Arantxa Cortés, Víctor Sánchez Rodríguez, Ion Iraizoz, Xavo Giménez, Rafa Segura y Alberto Martín de Miguel. Un proyecto de creación que ha contado con la mediación de Lucía Sáez y Ester Medrano, de la compañía La Subterránea.

El dramaturgo Xavo Giménez junto con una persona afectada por la DANA / Lucía Sáez

El otro bloque temático se titula Voces para habitar catástrofes, y convoca a creadores y compañías que en su momento escribieron textos o estrenaron espectáculos motivados por desastres naturales para reflexionar sobre aquellos procesos: Clàudia Serra (incendio en el camping dels Alfacs), XRON-Grupo Chévere (hundimiento del Prestige), Agrupación Sr. Serrano (catástrofes en Katastrofe), Marta Barceló (torrentada de Sant Llorenç), Harkaitz Cano (derrumbe del vertedero de Zaldibar), Begoña del Castillo y Jordi Casanovas (pandemia COVID), Pablo Fidalgo (terremoto de Belice, Sicilia), Carolina África (borrasca Filomena) y Julio Fernández Peláez (incendios de la Sierra de La Culebra).

Según Roberto García, director artístico de la Muestra, “esta edición apuesta de forma explícita por el sector valenciano tras la dana de 2024, habiendo una presencia significativa de compañías y profesionales de la Comunidad Valenciana, de hecho, en la programación de espectáculos, casi la mitad de las propuestas serán valencianas (siete de los 16 montajes)”.

Además, según explica García, “cuando el presente irrumpe con tanta fuerza, la escena no puede mirar hacia otro lado. Los dramaturgos y las dramaturgas terminamos escribiendo sensibilizados por lo que vivimos: conflictos recientes, heridas abiertas, catástrofes como puede ser la dana. Por eso hablamos de obras En carne viva: piezas que laten y supuran, que transforman el dolor en teatro a través de la metáfora, la ficción, la poesía escénica, el drama o la comedia”.

La dramaturga Isabel Martí junto con una persona afectada por la DANA / Lucía Sáez

El número 29 de los Cuadernos de Dramaturgia (Viva) tendrá un apartado titulado Procesos para exponer la metodología y etapas de creación dramatúrgica de tres espectáculos programados en la propia MUTESAC, a cargo de sus autores y autoras: Inés Collado / Irene Doher (Ya no queda nada de todo esto), Juli Disla (Caos) y Estela Santos (Break Time). Completan el número la sección Documentos, con la actualización, a cargo de Xavier Puchades, de la bibliografía anual de editoriales y textos dramáticos de autoría española viva (2024–2025).

Como en las ediciones anteriores, el número estará dirigido por Xavier Puchades y con un consejo de redacción integrado por Eduardo Pérez-Rasilla (Universidad Carlos III de Madrid), Ramón Rosselló (Universitat de València), Vanesa Sotelo (Escola Superior de Arte Dramática de Galicia) y Eva Redondo (Contexto Teatral).