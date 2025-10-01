À Punt aumenta un 23% la audiencia con la nueva programación

El 8 de septiembre À Punt estrenaba la nueva temporada con un incremento sustancial de las horas de directo y una oferta televisiva basada preferentemente en ofrecer la actualidad más próxima. La parrilla de la radiotelevisión valenciana muestra músculo con 14 horas diarias de programación en directo, de lunes a viernes.

La revolución de la parrilla en el primer mes de la nueva temporada ha hecho que À Punt cierre septiembre con un 3,2% de cuota de pantalla, cifra que supone un crecimiento del 23% respecto del mismo mes del año anterior, donde finalizó con un 2’6% de share.

Durante el mes de septiembre, un total de 2.233.000 millones de personas, cerca del 43% de los valencianos, han conectado con la televisión autonómica. La apuesta por los informativos y magazines de producción propia, las retransmisiones especiales de fiestas y deportes y los nuevos programas de prime time han elevado la media de la cadena.

Los servicios informativos (Les Notícies del Matí, NTC Migdia, NTC Nit y ahora el nuevo NTC Comarques) son, una vez más, los espacios más vistos de À Punt Radiotelevisió Valenciana. Los datos premian el incremento de información de proximidad gracias a la colaboración con televisiones locales y comarcales.

Jornada del 29 de septiembre

La jornada más destacable es la del lunes 29 de septiembre por la alerta de lluvias en la comunidad que situó À Punt en la cuarta posición de las cadenas más vistas en la Comunidad Valenciana con un 8’2% de share por delante de La Sexta y Cuatro, y muy cerca de Tele 5.

Ese día 834.000 espectadores se acercaron a À Punt para informarse del episodio de Alerta Roja decretado en la Comunidad Valenciana. Les Notícies del Matí de Amalia Sebastián consiguió un 9,6% de share y 138.000 espectadores de audiencia acumulada; la edición del mediodía de Rosa Romero obtuvo un 15,7% y 277.000 usuarios únicos; el espacio del Tiempo llegó al 13,4% de share con 193.000 espectadores; el Especial informativo Alerta por Lluvias hizo un 12,2% y 225.000 de audiencia acumulada; el programa Va de Bo un 6,3% con 380.000 espectadores únicos y, por último, la edición de la noche que presenta Jordi Cabezas, 339.000 espectadores únicos y un share de 8,6%.

Fidelidad a los concursos

Los buenos datos del mes son fruto también de la fidelidad a los concursos, como por ejemplo, A la saca, seguida en septiembre por 515.000 espectadores mientras que la ficción más emblemática de la televisión valenciana, L’Alqueria Blanca, que se emite cada domingo y finaliza el 19 de octubre, ha congregado 290.000 espectadores este mes de septiembre.

Los capítulos de Zoom también tienen gran predicamento en el prime time de los lunes, puesto que 223.000 espectadores lo han seguido en el último mes. También hay que destacar las nuevas apuestas de programas, como por ejemplo Crònica de la Reconstrucció, que se emite los domingos y que ha reunido casi 400.000 personas este mes con un 8% de share en la última entrega mientras que el true crime de los martes con los 4 capítulos de la miniserie Un assassinat amb vistes logra una audiencia acumulada de 234.000 espectadores y un 6,4% en el desenlace de ayer martes, 30 de septiembre.

Asimismo, necesario mencionar también buena acogida que están obteniendo programas nuevos como À Punt et busca y La clau per a viure, en el prime time de los miércoles y jueves, respectivamente. El espacio dedicado al problema de la vivienda atrae a 176.000 espectadores este mes de septiembre mientras que À Punt et busca, en la última entrega del pasado 24 de septiembre, firmó un 3% y 81.000 espectadores en la difícil franja del prime time.

La subida de audiencia al inicio de temporada se produce también gracias a los datos de las retransmisiones de deportes y de fiestas. Así, la emisión en directo del pasado domingo del partido de la Supercopa Femenina de Basket entre el Valencia Basket y el Zaragoza reportó un 4,8% de share mientras que la retransmisión del pasado sábado de la elección de las candidatas a Fallera Mayor de València de 2026 obtuvo un 4% y 241.000 usuarios únicos.