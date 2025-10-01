Rafael Zurita presenta en Alicante su libro sobre Agustina de Aragón

Una reconstrucción literaria que desvela a la mujer detrás del mito. El historiador Rafael Zurita presentará el próximo viernes 3 de octubre, a las 19.30 horas, su último libro: una biografía de la heroína española Agustina de Aragón, en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (avenida Ramón y Cajal, 4).

Bajo el nombre Agustina de Aragón. Vida y mito de una heroína de guerra, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante reconstruye con rigor la trayectoria de Agustina Zaragoza Doménech, desde su infancia en Barcelona hasta sus últimos días en Ceuta, pasando por los años de lucha, sufrimiento y posguerra.

Portada de la última obra del catedrática Rafael Zurita / INFORMACIÓN

El acto contará con la catedrática de la Universidad de Alicante Mónica Moreno Seco y la profesora Alicia Mira Abad, quienes conversarán con el autor sobre una mujer que pasó a la historia tras su heroico gesto durante el sitio de Zaragoza de 1808, cuando disparó un cañón contra las tropas napoleónicas en la batería del Portillo. Su valentía la convirtió en un símbolo de resistencia y en uno de los mitos más reconocibles de la Guerra de la Independencia.

Basada en una exhaustiva investigación y en fuentes inéditas, esta biografía ofrece una mirada renovada que desmonta tópicos y revela a una Agustina “de carne y hueso”, más humana y, a la vez, aún más heroica que la del mito.