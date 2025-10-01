Sorolla sirve de inspiración para la moda sostenible en Alicante

El arte del pintor valenciano Joaquín Sorolla sirve de inspiración en el mundo de la moda. El Espacio Séneca de Alicante acoge desde este jueves 2 de octubre la exposición Sorolla, moda y sostenibilidad de la mano de la diseñadora Alba García, una muestra que se podrá visitar hasta el jueves 16 de octubre, fecha en la que se realizará un taller de faltriqueras.

La exposición consta de ocho trajes inspirados en la vida y obra del artista Joaquín Sorolla elaborados con tejidos reciclados de lino y algodón y pintados a mano. Para cada diseño, Alba García ha tomado como referencia obras icónicas seleccionadas por el historiador David Gutiérrez. Los diseños se completan con complementos realizados en cuero de pescado reciclado recogido en playas del Mediterráneo.

Los trajes los han pintado a mano aprendices de las Escuelas de Artesanos, Salesianos San Juan Bosco, la Universitat Politècnica de València (UPV) y siete artistas profesionales: Toni López, Daniel González, Alberto Ruslan, Nieves Puente, Rosana MarL, María Fragoso y Nacho Climent. La Escuela Superior de Diseño de Valencia (EASD) se ha encargado de confeccionar los tocados y sombreros a juego con cada diseño.

La muestra, que será inaugurada por la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, junto a la diseñadora este jueves a las 19 horas, se despedirá el jueves 16 de octubre con el taller de faltriqueras, las pequeñas bolsas de tela y parte esencial de la indumentaria tradicional alicantina. El taller se desarrollará de 18 a 20 horas y se puede participar desde los 10 años. La inscripción se realizará en Espacio Séneca el mismo día a las 17.45 horas.