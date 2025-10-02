Anne-Isabelle de Parcevaux toma los mandos del órgano mayor de la concatedral de San Nicolás
La organista francesa es la encargada de clausurar el II Ciclo Internacional de Órgano de Alicante este viernes 3 de octubre con una actuación gratuita hasta completar aforo
La asociación cultural de la Maison de France de Alicante contará este viernes 3 de octubre con una invitada de excepción dentro de su programación cultural. Se trata de la organista francesa Anne-Isabelle de Parcevaux, quien ya actuó el pasado mes de mayo en la catedral de Orihuela y que será la encargada de clausurar el II Ciclo Internacional de Órgano de Alicante.
La reconocida intérprete tomará los mandos del órgano mayor de la concatedral de San Nicolás de Bari, donde brindará un concierto abierto hasta completar aforo que pondrá el broche de oro a este ciclo musical. Previamente, además, realizó el pasado miércoles una conferencia en español titulada El cerebro del músico en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante.
La instrumentista aprovechará su visita para intepretar, a partir de las 21 horas, un programa compuesto por obras de G. F. Haendel, G. Böhm, G. B. Ferrini, J. S. Bach, B. Galuppi, J. Cabanilles, Vivaldi y una selección más extensa de piezas en el órgano mayor.
Organista del gran órgano de la Catedral de San Luis en Versalles y del gran órgano de la Iglesia de San Ignacio en París, es autora de un blog sobre el cerebro y el aprendizaje musical, Le cerveau du musiciens. Continuando con este proyecto, actualmente cursa un máster en neurociencia en la Sorbona, con el objetivo de explicar a músicos y amantes de la música qué sucede en sus mentes cuando tocan.
