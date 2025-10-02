Chopin y Tchaikovsky en el inicio de temporada por ADDA Simfònica

Se inicia esta tarde la XV temporada sinfónica en el ADDA con la intervención de la orquesta titular del Auditorio de la Diputación de Alicante, la ADDA Simfònica Alicante, bajo la dirección del director musical y artístico del Auditorio y de la formación orquestal desde su primer concierto en diciembre de 2018, el alteano Josep Vicent. La temporada 2025-2026, bajo la denominación Viaje a Ítaca, se abre con el estreno absoluto de Ítaca, una composición encargo de la Orquesta al alicantino Ximo Cano, nacido en La Nucia (Marina Baixa) en 1963. El asturiano Martín García García (Gijón, 1996), que participará en Tokio y Osaka en la gira a Japón de la orquesta alicantina, interpretará como solista el concierto para piano número 2 de Chopin. Cerrará el programa la Cuarta sinfonía de Tchaikovsky.

Programa Alicante, ADDA, 3 de octubre 2025 A las 20 horas ADDA·Simfònica Alicante Martín García García, piano Josep Vicent, director titular

Ximo Cano

(La Nucia, 1963)

Ítaca, estreno absoluto

Ximo Cano García se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad de Valencia, en la especialidad de Electricidad, Electrónica e Informática. Es profesor de Redes de ordenadores en los ciclos superiores de Formación Profesional en La Vila Joiosa. Paralelamente estudió tuba y composición en el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante con los profesores Ramón Ramos y Joan Enric Canet. Ha escrito obras, desde música tonal hasta música experimental, que han podido escuchar en auditorios de España, Países Bajos, Portugal y Argentina. Su preocupación por normalizar los recursos de la música autóctona valenciana junto con su formación científica le llevan a conjugar el sustrato folklórico con un tratamiento matemático, siempre a la búsqueda de sonoridades mediterráneas.

De la obra que hoy se escuchará por primera vez, ha escrito: «La obertura Ítaca, para orquesta sinfónica, está escrita siguiendo libremente y de manera personal postulados minimalistas. Básicamente tonal, formalmente tripartita, trabaja una idea melódica única que va apareciendo, más o menos difuminada, a lo largo de sus partes. Comienza con una sonoridad contundente, donde se exponen los motivos sobre los cuales se articula la obra. Hechas las presentaciones, la línea melódica se disuelve para reconstruirse después sobre el mismo tempo, sostenida ahora por obstinados rítmicos superpuestos. En una sección central, el tema, ahora atomizado, va generando su propia armonía. Se trata de una sección estática, casi sin referencias melódicas salvo citas mínimas que acaban dando paso a la tercera sección: un ostinato rítmico que crece en intensidad hasta llegar al clímax, donde la obra se desprende de la consonancia predominante y desemboca en un final contundente que restituye abruptamente las certezas armónicas, enriqueciendo, creciendo en una metamorfosis insistente hasta llegar a su puerto final».

Frédéric Chopin

(Zelazowa-Wola, 1810 - París, 1849)

Concierto para piano y orquesta número 2, en fa menor (opus 21)

Los conciertos para piano y orquesta de Chopin son obras de juventud que pertenecen al período «polaco» del músico, antes de que abandonara su patria tras el fracaso de la insurrección de Varsovia y se afincara en París, tras cortas estancias en Viena, Munich y Stuttgart. El concierto para piano número 2 fue terminado en el invierno de 1829, siendo por tanto anterior al Primer Concierto (estrenado por el autor en 1830, en su último recital en Polonia, publicado en 1833), aunque fue clasificado como Segundo por haberse llevado a la imprenta en 1836, después de numerosas revisiones. La obra fue dedicada a la condesa Delphine Potocka. Es una composición de acentos más dramáticos que el Concierto en mi menor, el número 1. En ambos conciertos, pese a ser composiciones de un músico apenas salido de la adolescencia, ya se percibe un dominio de un lenguaje musical que ser encuentra entre los más originales de la época romántica, con una escritura fluida y brillante en los primeros movimientos, unas arias belcantistas en los movimientos intermedios, en las que se perfila el universo musical de sus famosos Nocturnos, y la preeminencia del elemento polaco, como es el ritmo de mazurca del segundo tema del tercer movimiento, el Allegro vivace que se inicia con la ligereza de vals. El Larghetto de este Concierto para piano número 2 fue muy admirado por Schumann y Liszt.

Piotr Ilyich Tchaikovsky

(Votkinsk, 1840 - San Petersburgo, 1893)

Sinfonía número 4, en fa menor (opus 36)

Las tres últimas de las seis sinfonías compuestas por Tchaikovsky están consideradas un tríptico, pese a sus diferentes años de composición (1877, 1888 y 1893), por estar unidas por ideas psicológicas comunes, como es la obsesión del fatum inexorable. La Cuarta fue estrenada el 10 de febrero de 1878 en Moscú bajo la dirección de Nikolai Rubinstein. Está dedicada «a mi mejor amiga», Nadja von Meck, a quien Tchaikovsky le escribe en mayo de 1877 diciéndole: «Ahora estoy absorbido por la composición de una sinfonía que he comenzado a escribir en el invierno y que quiero dedicaros, porque en ella encontraréis el eco de vuestras ideas y de vuestros sentimientos más profundos». En una larga carta posterior a la señora von Meck el músico explica detalladamente el contenido de esta Cuarta Sinfonía. Así describe la introducción del primer movimiento como «el germen de toda la sinfonía, su idea principal: es el fatum, esa fuerza fatal que impide la consecución del impulso hacia las felicidad, que vela para que el bienestar y la paz no sean nunca perfectos ni sin nubes, que está siempre suspendido encima de nuestra cabeza como una espada de Damocles y envenena inexorable y constantemente nuestra alma. Sólo queda resignarse a una tristeza sin salida». Y añade: «El segundo movimiento expresa otra fase de la angustia, el estado de melancolía que se siente al atardecer, cuando se está solo y fatigado después del trabajo. Cogemos un libro y se nos cae de la mano. Nos asalta un enjambre de recuerdos. Estamos tristes ante tantas cosas que nos han ocurrido en el pasado…» Sobre el tercer movimiento dice: «No expresa sentimientos definidos. Son caprichos arabescos, imágenes que no podemos apresar, que pasan por la imaginación cuando se ha bebido un poco de vino y se entra en la primera fase de la embriaguez. No nos sentimos alegres, pero tampoco tristes». El último movimiento lo describe como «el cuadro de una fiesta popular. Pero apenas has cesado de pensar en ti y te has dejado cautivar por la alegría de los otros cuando el implacable fatum vuelve y te rememora tus recuerdos. Los otros no se preocupan de ti… Tú solo puedes contar contigo mismo. No digas que todo es triste en este mundo, siempre existen alegrías sencillas, pero fuertes. ¡Alégrate del gozo de los demás! Cuando menos podemos vivir…».