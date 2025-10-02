Gisele Jackson lidera la programación del Festival de Blues de Alicante

Con la intención de rendir tributo a los pioneros del género y entender los cambios que ha sufrido esta música a lo largo de la historia, el Festival Internacional de Blues de Alicante, organizado por la Sociedad de Blues de Alicante, regresa a la ciudad en una séptima edición que contará con grandes nombres nacionales e internacionales en su cartel.

El evento arrancará el miércoles 8 de octubre en el Teatro Principal de Alicante, a partir de las 20.30 horas, con una actuación de altura a cargo de la intérprete afroamericana Gisele Jackson, reconocida por la revista Billboard como una auténtica diva del género tras haber compartido escenario con leyendas como Ray Charles, Donna Summer o James Brown.

Su trayectoria también incluye actuaciones de gran relevancia, como su interpretación en la toma de posesión del presidente Bill Clinton, o su papel teatral dando vida a Bessie Smith en la obra Life & Death of Bessie Smith. La cantante llegará a Alicante acompañada por su banda europea, The Shu Shu’s, con más de una década de giras por todo el continente.

Las entradas para la jornada anual A Meeting with the Blues están disponibles desde 15 euros y se pueden adquirir en la página web del Teatro Principal (www.teatroprincipaldealicante.com). Será el pistoletazo de salida a una programación que continuará ese mismo fin de semana con dos actividades gratuitas.

Santi Campillo vuelve a Alicante en un concierto gratuito junto a Ñaco Goñi y Fernando Beiztegui / INFORMACIÓN

Las actividades tendrán lugar en el Centro Cultural Las Cigarreras a partir de las 17 horas. El viernes 10 abrirán la tarde tres grandes referentes del blues español: Ñaco Goñi, Fernando Beiztegui y Santiago Campillo. Les seguirá la formación del guitarrista barcelonés Quim Quiñonero, que, junto al bajista Josele Martín, fundador de la mítica Tonky Blues Band original, presentará su proyecto Quim Guitar & The Blues Band.

El sábado 11 de octubre será el turno de los decanos del blues alicantino, Medicine Man, dirigidos por Víctor Jordá. Cerrará la jornada la banda barcelonesa Sweet Marta & The Blues Shakers, liderada por Sweet Marta, considerada la única mujer armonicista del panorama blues español. Ambos días habrá zona de restauración en exteriores con servicio de barra en colaboración de Cervezas Alhambra.

La armónica de Mingo Balaguer cerrará la agenda del festival en el Aula de Cultura de Fundación Mediterráneo / INFORMACIÓN

Finalmente, y como novedad de este año, el Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo se suma a las actividades programadas por la Sociedad de Blues de Alicante con un concierto programado para el sábado 18 de octubre. La sede alicantina de la institución contará con la presencia de uno de los grandes armonicistas españoles, Mingo Balaguer.

Más de 30 años sobre los escenarios y 18 discos editados avalan su experiencia como armonicista y cantante de blues, consiguiendo una importante notoriedad mediática tanto en España como a nivel internacional. En esta ocasión, además, contará con el acompañamiento del guitarrista madrileño Pablo Sanpa, formando la banda Mingo Balaguer & Pablo Sanpa Blues Blast.

A finales de 2023, esta formación musical fue invitada a participar en el Podlaski Maraton Bluesowy celebrado en Bialystok (Polonia), donde tuvo un gran éxito de asistencia. Ahora, llega la oportunidad de disfrutar en Alicante de este espectáculo que arrancará a las 20 horas y cuyas entradas se pueden adquirir desde 15 euros en la web de Fundación Mediterráneo (www,fundacionmediterraneo.es).