Los Premios Lola Gaos se celebrarán en Alicante el 14 de noviembre

El Auditorio de la Diputación de Alicante acogerá el próximo 14 de noviembre la celebración de la octava edición de los Premios Lola Gaos del audiovisual valenciano, organizado por la Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual junto al Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana. El ADDA se convierte por primera vez en sede de esta ceremonia, que reunirá a toda la profesión en una noche que quiere ser un punto de encuentro del sector y una celebración abierta a la ciudadanía, proyectando el audiovisual valenciano como un motor cultural y creativo de primer nivel.

La Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual ha anunciado la proclamación oficial de las candidaturas que competirán este año, cuya convocatoria bate un récord histórico con 458 candidaturas correspondientes a más de 80 obras, que supone un "notable incremento" respecto a la edición anterior y confirma la tendencia al alza de la producción audiovisual en la Comunitat Valenciana.

En comparación con la pasada edición de 2024, en la que se registraron 347 candidaturas, el aumento hasta 458 refleja un crecimiento sostenido que en los dos últimos años ha disparado en más de un 30%. Este incremento reafirma la consolidación de los Lola Gaos como la cita de referencia del audiovisual valenciano y un escaparate privilegiado para mostrar el talento creativo de la Comunitat.

Ampliación de las candidaturas

Entre las candidaturas proclamadas figuran más de una veintena de largometrajes de ficción, una docena de documentales, cerca de cuarenta cortometrajes y diversos proyectos de animación y videojuegos, que confirman la diversidad de formatos presentes en esta edición. "Esta amplitud de géneros y registros da cuenta de la vitalidad de una industria que crece en cantidad, calidad y reconocimiento social", indican desde la organización.

La VIII edición viene marcada además por una ampliación del número de categorías hasta alcanzar 29 en total, gracias a la incorporación de tres nuevas modalidades que refuerzan el vínculo con el territorio y la sociedad: Mejor Programa de Televisión de Proximidad, Mejor Programa de Radio de Proximidad y Mejor Campaña de Publicidad Comprometida y de Proximidad.

El análisis muestra un crecimiento especialmente significativo en las áreas de interpretación, con más candidaturas que nunca en las categorías de actor y actriz, tanto protagonistas como de reparto. También se incrementan los proyectos presentados en guion, música original y departamentos técnicos como dirección de fotografía, sonido, producción, vestuario, maquillaje y peluquería, lo que pone en valor la riqueza creativa y la consolidación de los equipos profesionales del audiovisual valenciano.

Con estos premios, la Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual y el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana reafirman su compromiso con la promoción y reconocimiento de la creciente producción audiovisual de la Comunitat Valenciana. "La diversidad de formatos y géneros representados, junto a la alta participación de profesionales tanto emergentes como consolidados, consolidan a los Premis Lola Gaos como el gran escaparate del talento audiovisual valenciano", señalan.