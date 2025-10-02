Quevedo cancela su concierto en el Roig Arena

El concierto de esta noche de Quevedo era de lo más esperados del Roig Arena y, quizás por ello, la cancelación se convirtió en todo un drama para los miles de aficionados que, desde primera hora de la mañana, hacian cola en la puerta del recinto para tener un buen lugar.

El propio cantante, poco después de las 13.30 y a través de sus redes sociales, anunciaba la suspensión por "motivos de salud" y anunciaba la el concierto quedaba postpuesto para el día 25 a las 19 horas.

Quevedo ha suspendido el concierto en el Roig Arena / Casteleiro/Roller Agencia

El comunicado de la organización es le siguiente: "Desde la organización de Taste The Floor y DQE Productions, promotoras del concierto de Quevedo, se informa de que, por motivos de salud del artista, su actuación prevista para hoy, 2 de octubre de 2025, en el Roig Arena, queda pospuesta para el 25 de octubre de 2025 a las 19h.

En caso de no poder asistir en esta nueva fecha, los usuarios pueden solicitar la devolución de las entradas dentro del plazo legal establecido, gestionándolo siempre a través del mismo canal de venta en el que fueron adquiridas.

Por otro lado, si se deseara mantener la entrada, esta será totalmente válida para la nueva fecha del concierto.

Taste The Floor y DQE Productions agradecen la comprensión a todos los usuarios afectados, lamentando las molestias que se hayan podido ocasionar".

En caso de no querer mantener las entradas, anuncia la promotora, que se puede solicitar la devolución.