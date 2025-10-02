Fin de semana | Música
En la variedad musical está el gusto
La provincia se prepara para un fin de semana cargado de música en vivo, con propuestas que van del blues internacional al pop más actual, pasando por el rockabilly, el hardcore y las voces emergentes. Nombres de la talla del popular Beret o la nueva sensación de la música electrónica, Parkineos, marcan la tónica de unos días eclécticos en cuanto a lo sonoro
A. Zaragoza
Beret y Malinche Sinfónico, en el Puerto de Alicante
Beret, convertido en uno de los grandes baladistas del pop español gracias a sus discos Prisma y Resiliencia, con los que alcanzó el número uno, actuará mañana sábado a las 22 horas en el Muelle Live del Puerto de Alicante. El domingo, en el mismo escenario y a la misma hora, será el turno de Malinche Sinfónico, el musical que tras conquistar a más de 300.000 espectadores en Madrid llega a Alicante en una innovadora versión que combina la fuerza de una orquesta sinfónica con la energía de una banda de rock, ofreciendo un montaje impactante con el sello de Nacho Cano que ya se pudo degustar en el Teatro Principal de Alicante y que lo consagra como un nuevo hito cultural. El Muelle Live, Alicante.
Uncle Charlie Combo, un prodigio sonoro en Orihuela
La Sala La Gramola de Orihuela acoge mañana sábado a las 20 horas una gala de alto voltaje con el grupo Uncle Charlie Combo, liderado por Carlos A. del Bosque, cuya puesta en escena está considerada entre las mejores del mundo tras recorrer escenarios de Francia, Portugal, Bélgica, Holanda o México. Su estilo mezcla rockabilly y rock and roll con sabor a los años 50 y 60 junto a composiciones propias, ofreciendo un repertorio elegante, dinámico y efectivo que conquista a todo tipo de públicos. La formación llega a Orihuela con su reciente trabajo Homeward Bound, dispuesta a reafirmar su leyenda como auténticos «dioses del escenario». La Gramola, Orihuela.
De Rafa Pons a Mónica Pérez: un nuevo finde en Euterpe
La Sala Euterpe de Sant Joan d’Alacant acoge este fin de semana un dúo de lujo con dos propuestas muy diferentes. Mañana sábado, a las 22 horas, será el turno de Rafa Pons, que regresa a la sala que considera su segunda casa tras una trayectoria marcada por hitos como llenar el Palau de la Música de Barcelona, grabar el directo Hambre de balón junto a Andrés Suárez, Marwan o Funambulista, girar por Hispanoamérica con el argentino Zambayonny o escribir y protagonizar en Madrid, junto a Luis Ramiro, la obra La canción del viejo mundo. Pons llega con su último trabajo, Sobre todos en bares, grabado en directo en 15 salas de España, Argentina y Andorra.
El domingo, a las 19.30 horas, el escenario será para Mónica Pérez, emergente talento alicantino que presenta su nuevo álbum Musa. Un disco en el que la artista despliega sentimientos e inquietudes a través de diferentes estilos, con un mensaje claro: es posible un mundo mejor si dejamos a un lado las diferencias y aprendemos a latir como un solo corazón. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.
La Vila clama por el blues del estadounidense Eric Sardinas
El Roger’s Temple Live Music de La Vila acogerá este domingo el concierto de la Eric Sardinas Band, una de las formaciones más potentes del blues-rock estadounidense. Liderada por el guitarrista y vocalista Eric Sardinas, acompañado por Paul Loranger al bajo eléctrico y Bryan Keeling a la batería, la banda promete una velada de alto voltaje musical.
Considerado uno de los grandes maestros del blues del Delta del Misisipi, Sardinas combina el sonido más puro y primigenio del género con técnicas modernas que lo convierten en un guitarrista único. Con una trayectoria marcada por giras interminables que superan los 300 conciertos al año, su directo se describe como una auténtica experiencia capaz de dejar al público rendido a sus pies. Roger’s Temple Live Music, La Vila Joiosa.
El renacer de la música quinqui en los hombros de Parkineos
La música quinqui se revoluciona con un sonido hardcore que la eleva a otro nivel.
Con esta premisa, Parkineos se está haciendo un hueco importante en la escena musical que recalará mañana en la Sala Marearock junto a proyectos musicales como Lokura Selecta, Gudprod o Kaleo. Sala Marearock, Alicante.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un abogado alicantino denuncia a España ante la UE por la tributación de los nómadas digitales y los emprendedores internacionales
- Así serán las nuevas normas para viajar en el TRAM a partir del 1 de octubre
- La Audiencia juzga a los Fenoll por delito ambiental acusados de enterrar miles de toneladas de basura en fincas agrícolas de Orihuela
- Vox ve 'inmoral' que Carlos González cobre el 75 % del sueldo en Elche mientras asesora a municipios del PSOE
- Se normaliza la circulación en el El TRAM de Alicante
- Mapa | Estos son los pueblos más pobres de Alicante (y de la Comunidad Valenciana)
- Así es la crecida del río Segura a su paso por la Vega Baja tras la dana
- La Generalitat priorizará a jóvenes y mayores en las primeras viviendas rehabilitadas en el barrio Miguel Hernández de Alicante