En la variedad musical está el gusto

Beret y Malinche Sinfónico, en el Puerto de Alicante

Beret, convertido en uno de los grandes baladistas del pop español gracias a sus discos Prisma y Resiliencia, con los que alcanzó el número uno, actuará mañana sábado a las 22 horas en el Muelle Live del Puerto de Alicante. El domingo, en el mismo escenario y a la misma hora, será el turno de Malinche Sinfónico, el musical que tras conquistar a más de 300.000 espectadores en Madrid llega a Alicante en una innovadora versión que combina la fuerza de una orquesta sinfónica con la energía de una banda de rock, ofreciendo un montaje impactante con el sello de Nacho Cano que ya se pudo degustar en el Teatro Principal de Alicante y que lo consagra como un nuevo hito cultural. El Muelle Live, Alicante.

Uncle Charlie Combo, un prodigio sonoro en Orihuela

La Sala La Gramola de Orihuela acoge mañana sábado a las 20 horas una gala de alto voltaje con el grupo Uncle Charlie Combo, liderado por Carlos A. del Bosque, cuya puesta en escena está considerada entre las mejores del mundo tras recorrer escenarios de Francia, Portugal, Bélgica, Holanda o México. Su estilo mezcla rockabilly y rock and roll con sabor a los años 50 y 60 junto a composiciones propias, ofreciendo un repertorio elegante, dinámico y efectivo que conquista a todo tipo de públicos. La formación llega a Orihuela con su reciente trabajo Homeward Bound, dispuesta a reafirmar su leyenda como auténticos «dioses del escenario». La Gramola, Orihuela.

De Rafa Pons a Mónica Pérez: un nuevo finde en Euterpe

La Sala Euterpe de Sant Joan d’Alacant acoge este fin de semana un dúo de lujo con dos propuestas muy diferentes. Mañana sábado, a las 22 horas, será el turno de Rafa Pons, que regresa a la sala que considera su segunda casa tras una trayectoria marcada por hitos como llenar el Palau de la Música de Barcelona, grabar el directo Hambre de balón junto a Andrés Suárez, Marwan o Funambulista, girar por Hispanoamérica con el argentino Zambayonny o escribir y protagonizar en Madrid, junto a Luis Ramiro, la obra La canción del viejo mundo. Pons llega con su último trabajo, Sobre todos en bares, grabado en directo en 15 salas de España, Argentina y Andorra.

Rafa Pons reafirma su vínculo con un público que siempre agota entradas. / INFORMACIÓN

El domingo, a las 19.30 horas, el escenario será para Mónica Pérez, emergente talento alicantino que presenta su nuevo álbum Musa. Un disco en el que la artista despliega sentimientos e inquietudes a través de diferentes estilos, con un mensaje claro: es posible un mundo mejor si dejamos a un lado las diferencias y aprendemos a latir como un solo corazón. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

La Vila clama por el blues del estadounidense Eric Sardinas

El Roger’s Temple Live Music de La Vila acogerá este domingo el concierto de la Eric Sardinas Band, una de las formaciones más potentes del blues-rock estadounidense. Liderada por el guitarrista y vocalista Eric Sardinas, acompañado por Paul Loranger al bajo eléctrico y Bryan Keeling a la batería, la banda promete una velada de alto voltaje musical.

Eric Sardinas despliega sus blues en La Vila Joiosa. / INFORMACIÓN

Considerado uno de los grandes maestros del blues del Delta del Misisipi, Sardinas combina el sonido más puro y primigenio del género con técnicas modernas que lo convierten en un guitarrista único. Con una trayectoria marcada por giras interminables que superan los 300 conciertos al año, su directo se describe como una auténtica experiencia capaz de dejar al público rendido a sus pies. Roger’s Temple Live Music, La Vila Joiosa.

El renacer de la música quinqui en los hombros de Parkineos

La música quinqui se revoluciona con un sonido hardcore que la eleva a otro nivel.

La revolución de la música quinqui es electrónica y la hace Parkineos. / INFORMACIÓN

Con esta premisa, Parkineos se está haciendo un hueco importante en la escena musical que recalará mañana en la Sala Marearock junto a proyectos musicales como Lokura Selecta, Gudprod o Kaleo. Sala Marearock, Alicante.