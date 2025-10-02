La vilera Susi Rosa Egea, finalista en los XII Premios Círculo Rojo

La escritora Susi Rosa Egea, nacida en La Vila Joiosa, vuelve a situarse en el mapa literario nacional al ser seleccionada como finalista en los XII Premios Círculo Rojo, considerados entre los galardones independientes más relevantes de España. Su novela La vida secreta de Junio Sanz, que ya rozó la gloria al quedar quinta finalista del Premio Planeta 2024, compite ahora en la categoría de Mejor Novela Contemporánea.

El desenlace se dará a conocer este viernes 3 de octubre, a las 20 horas, en el Auditorio de Roquetas de Mar (Almería), donde el jurado, formado por más de 40 profesionales del ámbito editorial, dará a conocer la obra ganadora entre las tres nominadas en dicha categoría. La alicantina compote con las novelas El banco más bonito del mundo, de la leonesa Fany R. M.; y La montaña solitaria, de la madrileña Jessica Iglesias.

Los ganadores de cada categoría recibirán un pack de servicios promocionales y herramientas para sus libros, valorado en 2.500 euros cada uno. Además, se entregará el Premio Especial al Mejor Libro del Año, dotado con 7.000 euros en metálico, que será otorgado por la periodista y presentadora Noor Ben Yessef.

"La vida secreta de Junio Sanz" ya fue finalista del Premio Planeta 2024 / Rafa Arjones

La novela de Egea se adentra en la vida de María Pérez López, una mujer “tan común como su nombre”, atrapada en la rutina de una existencia marcada por las obligaciones y las expectativas ajenas. A través de internet, encuentra una vía de escape que le permite explorar su identidad y cuestionar los mandatos heredados de una infancia machista, donde el aprendizaje giraba en torno a la limpieza, la cocina y las tareas domésticas inculcadas por su madre. Esa herencia cultural, reproducida en la edad adulta, sirve de hilo conductor a una narración que reivindica el derecho de las mujeres a ser protagonistas de su propia historia.

La vida secreta de Junio Sanz es, en esencia, una novela feminista que combina realismo y denuncia social para poner sobre la mesa la necesidad de rebelarse frente al tradicionalismo y los roles de género normalizados. Una obra que busca conmover, invitar a la reflexión y abrir la puerta a la empatía con las mujeres que, como María, luchan por transformar lo aprendido en libertad.