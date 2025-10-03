Alicante viaja en el tiempo con una nueva edición de Retroalacant

Una mirada al pasado y una reinterpretación contemporánea. Alicante se viste de gala con chalecos de ante, flecos y hombreras para celebrar la novena edición de Retroalacant, un evento que pretende ensalzar la cultura "retro" de los setenta a los noventa. Un viaje en el tiempo que recalará este sábado 4 de octubre en el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante.

Se trata de un encuentro ya consolidado en la agenda cultural alicantina que celebra la nostalgia con propuestas para todas las edades. La cita cuenta con el impulso de la Concejalía de Cultura, la organización de Librería Raíces y el apoyo de Cervezas Alhambra, que en el año de su centenario se pone cardado y se suma de nuevo a esta experiencia que invita a disfrutar sin prisa y con los cinco sentidos.

El público podrá revivir la magia de décadas pasadas a través de una programación que combina música, videojuegos, talleres y exposiciones. No faltarán los clásicos: un Scalextric de seis metros con cuatro pistas, la música de DJ Inus, los juegos de futbol-chapas y un taller de chapas y circuitos. Asimismo, la Asociación Retromarcianitos volverá a desplegar su zona de recreativas, mientras que la asociación Apple II & Macintosh España participará por primera vez en la feria con un stand especializado.

Chiquito de la Calzada protagoniza el cartel de Retroalacant 2025 / INFORMACIÓN

Uno de los momentos más esperados será el encuentro con Roland Perry, ingeniero responsable del diseño del Amstrad CPC, que regresa a Alicante acompañado de Mark Eric Jones, otro de los pilares de la creación del mítico Amstrad CPC464. Ambos compartirán anécdotas y detalles inéditos de aquella aventura tecnológica que marcó una época.

Retroalacant IX también mantiene su vertiente solidaria gracias a la iniciativa Videojuegos x Alimentos, que permitirá intercambiar alimentos no perecederos por videojuegos y artículos "retro", destinando todo lo recaudado al Banco de Alimentos de Alicante.

Con más de una treintena de expositores, una zona de descanso, un espacio para el diálogo y un concierto final a cargo de Fake News, que ofrecerá versiones de grandes clásicos, la jornada promete un ambiente único donde la memoria, el ocio y la solidaridad se dan la mano.