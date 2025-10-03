Alice Wonder compone un oasis artístico en el Gil-Albert

Una de las voces más potentes del panorama español actual, Alice Wonder, abrió ayer las jornadas "Contar y cantar" del Gil-Albert en Alicante. Esta es una iniciativa gratuita y abierta a todos los públicos, concebida para acercar a los espectadores a músicos de primer nivel en un formato íntimo, lejos de los grandes escenarios en los que suelen actuar. Un bálsamo cultural en tiempos de pulseras, micro y macropagos en los que la posibilidad de emocionarse con la buena música (o acercarse a ella, si no se ha tenido nunca la posibilidad de asistir a un evento semejante) está abierta a todo el mundo.

El próximo mes de noviembre, Contar y cantar contará con la presencia del rapero Nach (14 de noviembre a las 19h), con el que casualmente Alice Wonder tiene una colaboración en su último trabajo. Y de esta canción, Por Amor, habló Alice en este Meet&Greet para todo el mundo que se ofreció el jueves por la tarde en Casa Bardín. Alice, madrileña de padre alicantino, explicó el proceso creativo desde su vivencia personal: su forma de afrontar la narrativa de cada tema, desde el proceso de composición hasta la interpretación sobre el escenario, que prefiere llevar a cabo con público en comparación con las cámaras (así lo experimentó en su participación en el Benidorm Fest). La conversación con la artista dejó entrever una madurez y fluidez a la hora de expresarse que explican su carisma a la hora de "manufacturar" su música, como ella misma explicó, muchas de sus composiciones nacen del tirón, sentada al piano. Otras, fiel a su generación, en una nota del móvil. Ese carisma explica el de una voz que va más allá de lo bonito para abrazar la belleza que tantas veces falta en las grandes producciones. Sobre el trabajo de producción habló también, interpretando temas de su próximo disco cuya gira hará una parada a principios de 2026 en Alicante. "Será en una sala grande", según sus propias palabras, y febrero resuena como el mes más probable.

Alice Wonder durante la entrevista y charla de "Contar y Cantar" / Carmen Tomàs

Más artistas

Como explicó la directora del Gil-Albert , Cristina Martínez, en anteriores declaraciones a INFORMACIÓN: "Estamos trabajando en cerrar nuevos encuentros en 2026 con diferentes artistas punteros de nuestro país para que nos ofrezcan esa otra mirada a su forma de trabajar. Esperamos que al menos ofrezcamos otras cinco propuestas de estas características el próximo año". La entrada al ciclo es libre y limitada al aforo.