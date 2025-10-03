El chef Quique Dacosta, premiado con el galardón The Best Food Art en Milán

El chef Quique Dacosta, con tres estrellas Michelin y una de las trayectorias más sólidas de la gastronomía contemporánea, fue distinguido este jueves en Milán con el galardón The Best Food Art, un reconocimiento otorgado por The Best Chefs Awards y la comunidad culinaria internacional a la dimensión artística de su cocina en su restaurante de Dénia.

En una gala que reunió a algunos de los nombres más influyentes del sector, Dacosta volvió a reivindicar la cocina como un lenguaje universal. “La cocina es mi lenguaje natural y a través de él me comunico, expreso mis sentimientos, grito cuando es necesario reivindicar, o abrazo cuando una causa lo merece”, afirmó emocionado tras recibir el premio.

“Un reconocimiento así, como en su momento lo fueron la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o el Doctor Honoris Causa en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández, reafirma que nuestro trabajo, expresado de modo singular, tiene un eco internacional muy importante”, reafirmó.

"Florero de cristal", elaboración de Quique Dacosta con gamba roja / INFORMACIÓN

El cocinero valenciano fue distinguido también con la categoría de tres cuchillos, un rango reservado únicamente a los mejores chefs del planeta. “Mi equipo y yo creamos un relato y buscamos la emoción, por diferentes vías, de aquel que percibe la obra en la mesa. Y agradezco mucho a la comunidad internacional y a nuestro sector que haya sido sensible a este trabajo expresado de una forma tan especial”, señaló.

Una mirada a la cocina como arte

La distinción llega en plena madurez creativa, con la propuesta Octavo, la temporada actual de Quique Dacosta Restaurante en Dénia, donde el cocinero profundiza en la cocina como disciplina artística autónoma, con capacidad para emocionar, provocar y reflexionar más allá del hecho gastronómico. Una experiencia concebida como detonante creativo que enlaza territorio, despensa y cultura en un relato que se nutre de vivencias y sensaciones.

La obra culinaria de Dacosta ha inspirado a artistas de otros campos y su mesa se ha convertido en un espacio de diálogo entre las artes. Con más de 35 años de carrera, distinguido como Mejor Empresario de la Restauración Española, ha situado su restaurante de Dénia entre los mejores del mundo, en dos ocasiones como Mejor Restaurante de Europa, y con tres de sus establecimientos incluidos en la lista de los 100 mejores del continente.