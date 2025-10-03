La huella de España en La Habana, en las acuarelas de Jaume Marzal
El artista afincado en Alicante expone una docena de obras con motivo de unas jornadas culturales en la capital cubana
El artista Jaume Marzal inaugura este viernes en Cuba una exposición formada por una serie de acuarelas que reflejan la huella de España en La Habana.
La muestra se ha instalado en el Centro Cultural Casa Vitier García-Marruz, situado en el corazón de La Habana vieja, y sirve para inaugurar las Jornadas Culturales que se celebran en la capital de Cuba con motivo de la Fiesta Nacional de España durante todo el mes de octubre.
El conjunto de pinturas de Marzal, fervoroso viajero de origen valenciano y afincado desde hace años en Alicante, consta de 14 obras en acuarela, con imágenes de algunos de los edificios que fueron sedes de centros culturales, sociales o militares españoles, como por ejemplo el Centro Gallego, donde actualmente se ubica el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, el Palacio de Aldama, el Castillo del Morro o el Palacio Velasco Sarrá, actual sede de la Embajada de España.
Presentación de cómic
Los actos han sido organizados por la Embajada de España en Cuba, la AECID y agencia de Cooperación Española.
Además, dentro de la programación, el artista alicantino llevará a cabo el 7 de octubre un conversatorio titulado Viajes y viajeros en lengua catalana: historias contadas, historias dibujadas con la escritora alicantina Rosa Cuadrado, en un acto en el que también se presentará el cómic Tirant lo Blanc, ilustrado por Marzal en una edición publicada en 2019.
