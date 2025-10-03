OtraDanza arranca la temporada con siete espectáculos de gira

La compañía ilicitana OtraDanza arrancó en septiembre su temporada de actuaciones con siete de sus espectáculos que girarán durante 2025 y 2026 por toda España y el extranjero. La formación que dirige Asun Noales, que desde su fundación en 2007 ha creado cerca de medio centenar de producciones y ha sido galardonada con tres premios Max, acaba de regresar de festival La Mercé de Barcelona, con dos días de representación de su última pieza (Al punto), una propuesta en torno al arroz y la identidad desde la raíz y el folclore con dos bailarines y una paella, pero tiene en danza simultáneamente obras como Sempere, Rito, Diez Sonetos, Delicatessen, La Banda y, en 2026, Prometeo o Romeo y Julieta, con una veintena de fechas cerradas hasta noviembre.

El caso de Rito es significativo, ya que se trata de una pieza que lleva nueve años de gira por todo el país ininterrumpidamente, creada junto a la artista Susana Guerrero como una instalación para espacios no convencionales e interpretada por la propia Noales y Sebastián Rowinsky, que viaja a lo esencial del ser. "Que una pieza tenga una vida tan larga, desde su estreno en 2016, es excepcional", explica la coreógrafa ilicitana, que considera que "su carácter atemporal y su valor simbólico" llevan a seguir mostrándola en pequeños escenarios "mientras podamos". Este año, además, sale del país y se representará en Sofía, Bulgaria, el 30 de noviembre, mientras la compañía está en contacto con el IVAM y el Principal de Alicante para llevar a cabo el espectáculo en estos espacios.

"Sempere" de OtraDanza / Germán Antón

Sempere, la obra dedicada al artista alicantino y estrenada por su centenario en el MACA, es otra de las más demandadas en gira. La compañía OtraDanza ha sido seleccionada de nuevo en el circuito nacional Danza a Escena con este espectáculo, que se verá en ciudades de todo el país con una docena de actuaciones, incluida Gazteszena en San Sebastián (11 octubre), León (12 noviembre) o Soria (21 noviembre). Obra ganadora al mejor espectáculo de danza en los Premios de las Artes Escénicas Valencianas 2024 y premio Gira a Escena, que este año otorga el Instituto Valenciano de Cultura, y que la lleva este trimestre al Auditori de La Vila Joiosa (este domingo, 5 octubre), Burriana (Castellón) y Xátiva (Valencia).

"Prometeo" y "Romeo y Julieta"

Para el próximo año vuelve el recién estrenado Prometeo, que pasó por Les Arts, el Teatro Principal de Castellón y el Festival Fresca! de Alicante, y continuará de gira en marzo de 2026 en el Centro de Danza Matadero de Madrid que dirige María Pagés (días 14 y 15) y en mayo se verá en el Gran Teatro de Elche.

Sebastián Rowinsky y Asun Noales en "Rito" / Germán Antón

A su vez, en el verano 2026 "se está cerrando una gira" con Romeo y Julieta, la pieza de danza contemporánea con dirección y coreografía de Asun Noales y estrenada en Alicante en diciembre de 2024 con la orquesta ADDA Simfònica dirigida por Josep Vicent. La obra participará el próximo verano en el Festival de Liubliana, en Eslovenia, el 25 de agosto, un evento que conoce bien la orquesta alicantina, al que ha sido invitado en sus dos últimas ediciones.

Quince años del proyecto GoOD

En paralelo, la compañía ilicitana celebra este año quince años del Proyecto GoOD, que brinda una herramienta pedagógica a cientos de jóvenes bailarines y bailarinas como puente entre la etapa de formación y el salto a compañías profesionales. Con un programa de cinco meses de duración que se desarrolla entre los meses de enero y mayo, por este proyecto han pasado grandes bailarines que hoy se encuentran trabajando, tanto en España como en el extranjero. Algunos, en compañías como La Veronal, Goyo Montero, Tito Yaya, Introdance o St. Gallen y muchos regresan a Alicante cada año para participar en Abril en Danza.

"Al punto", con Samuel Olariaga y Araitx Lasa / Germán Antón

Los becarios son seleccionados en el intensivo de verano Dansa per a Tots de julio, mediante una audición en la que se evalúan sus aptitudes y potencial artístico. "Comenzamos el primer año con cuatro alumnos y en las últimas ediciones hay más de quince", afirma Noales, que destaca asimismo la fortuna de OtraDanza por disfrutar desde el año 2008 de la residencia artística en L'Escorxador, centro de creación contemporánea del Ayuntamiento de Elche, "que me permite generar muchos proyectos e invitar a muchos creadores de fuera" con los que iniciar intercambios artísticos.