Fin de semana repleto de oferta teatral en la provincia de Alicante

Un ejercicio de interpretación

Una oportunidad de asistir a una clase de interpretación como la que imparten en Hoy no estrenamos Carles Montoliu y Carles Castillo, capaces de dar vida a 12 personajes en 95 minutos. La veterana compañía valenciana L’Om Imprebís representa hoy en el Teatro Principal de Alicante esta obra que los críticos definen como una carta de amor al teatro.

Dirigido por Michel López y Santiago Sánchez, Hoy no estrenamos ha sido galardonado con el premio al mejor espectáculo de la Feria de Teatro Castilla y León

A través de la mirada de 12 personas corrientes, interpretadas a velocidad de vértigo por Castillo y Montoliu, sin artificios, solo cambiando un objeto en escena, se invita al público a un viaje que transita comedia, romance y emoción para sumergirse en historias cotidianas muy reales. Completan el reparto Santiago Sánchez y Víctor Lucas que, encarnando un personaje de género no binario, muestra la importancia del aprendizaje a través de la inclusión.

Teatro Principal de Alicante. Viernes, 20h. Entradas: 1, 15 y 20€.

Imagen del espectáculo "Bichitos" / INFORMACIÓN

Teatro de humor gestual en Alcoy

Spasmo Teatro presenta Bichitos, un espectáculo de humor gestual para toda la familia con esta obra que habla del medioambiente con ritmo y colorido.

Teatro Calderón de Alcoy. Domingo, 19h. 6€.

Coreografía de "Chicago Life, el musical" / INFORMACIÓN

Aspe acoge «Chicago Life, el musical»

Un espectáculo con guion original y grandes coreografías que recorre las canciones de algunos de los mejores musicales ambientado en un night club de Chicago.

Teatro Wagner de Aspe. Domingo, 19h. Desde 20€.

El musical de "Romeo y Julieta" llega al Gran Teatro de Elche / INFORMACIÓN

«Romeo y Julieta», adaptado al musical de gran formato

El clásico por excelencia de William Shakespeare adaptado al teatro musical de gran formato llega a Elche de la mano de Theatre Properties con Romeo y Julieta, El musical. La historia de amor de final trágico de esta obra escrita en el siglo XVI por el genio inglés cuenta con una partitura completamente original, creada por César Belda, que convierte esta producción en una nueva experiencia para el espectador.

Gran Teatro de Elche. Sábado, 19h y 20.30h. Entradas: 40, 45 y 50 euros.

Alicia Montesquiu, Alicia Cabrera y Ana Turpin dan vida a las protagonistas de "Las hermanas de Manolete" / INFORMACIÓN

«Las hermanas de Manolete» llegan al Principal de Alicante

Alicia Montesquiu, Alicia Cabrera y Ana Turpin dan vida a las protagonistas de Las hermanas de Manolete, obra de ElReló escrita por Alicia Montesquiu y dirigida por Gabriel Olivares. Se trata de una ficción basada en personajes reales que rodearon la muerte del torero en 1947, un retrato de aquella sociedad franquista en la que las mujeres no debían sobresalir sin permiso. Es una pequeña historia de amor, sangre y rabos de toro en clave de humor negro.

Teatro Principal de Alicante. Domingo, 18h. Entradas: 10, 14 y 18 euros.

Candileja Producciones lleva a altea "Dumbo, el musical" / INFORMACIÓN

Un espectáculo para toda la familia

La historia del elefante de grandes orejas creado por Disney llega de la mano de Candileja Producciones con Dumbo, el musical, recomendado por la Red Española de Teatros.

Palau Altea. Sábado, 18h.

Antonio de Verónica, Saray Cortés y Azael Cortés presentan "La vida es breve" / INFORMACIÓN

Baile flamenco con «La vida es breve»

Antonio de Verónica, Saray Cortés y Azael Cortés recuperan algunos grandes clásicos de Falla y Albéniz a través del baile flamenco con La vida es breve.

Teatro Castelar de Elda. Sábado, 20h. Desde 15 €.