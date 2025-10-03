Tres filósofos analizan la figura de Thomas Mann en el Gil-Albert

Una mirada a uno de los grandes nombres de la literatura alemana y universal del siglo XX. Pensar con Thomas Mann es el título del nuevo ciclo que el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert pondrá en marcha la próxima semana con motivo del 125 aniversario del nacimiento del autor. El programa incluye tres sesiones a cargo de destacados filósofos españoles especialistas en la vida y obra de Mann: Rafael Argullol, Diego Sánchez Meca y Francisco Jarauta.

La Casa Bardín acogerá este ciclo que propone una aproximación a distintos aspectos de la trayectoria vital y literaria de Thomas Mann, figura clave de la cultura europea y firme defensor de la democracia frente a los totalitarismos. Las conferencias se centrarán especialmente en dos de sus obras cumbre: Los Buddenbrook y La montaña mágica. El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha explicado que “la finalidad de esta propuesta dedicada al escritor, Premio Nobel en 1929, es analizar su figura y literatura y entender su manera de ver la vida”.

La primera sesión tendrá lugar el martes 7 de octubre a las 19 horas, con Rafael Argullol, que impartirá la conferencia Thomas Mann: arte y vida. Catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Argullol es también narrador, poeta y ensayista, autor de más de una treintena de títulos que abarcan desde la poesía y el ensayo hasta obras de escritura transversal que rompen géneros.

A esta jornada seguirá, el jueves 23 de octubre, Diego Sánchez Meca con la conferencia Los Buddenbrook: el impacto del capitalismo industrial en la cultura alemana. Catedrático de Filosofía Contemporánea en la UNED, Sánchez Meca es especialista en los movimientos filosóficos, literarios, políticos y culturales de los siglos XIX y XX, con especial atención a autores como Nietzsche, Heidegger, Mann, Goethe, Ortega y Gasset, Schopenhauer o Friedrich Schlegel.

El ciclo se cerrará el jueves 13 de noviembre con Francisco Jarauta y su ponencia Montaña y abismo. Catedrático de Filosofía, profesor en varias universidades europeas y americanas, y miembro de consejos científicos de museos y publicaciones, Jarauta es autor de numerosos ensayos y artículos que han servido de brújula en el pensamiento contemporáneo en torno a la política, la estética, la filosofía y el arte. Además, todas las sesiones estarán moderadas por Joaquín Manresa y la entrada es libre hasta completar aforo.