Alicante Gastronómica proyecta cinco documentales de chefs alicantinos

Una gastronomía de película. Los documentales de los chefs María José San Román, Susi Díaz, Maricarmen Vélez, Dani Frías y Cristina Figueira, se han proyectado este sábado en el Auditorio de IFA-Fira Alacant dentro de la programación de la feria Alicante Gastronómica. El evento ha sido presentado por María José San Román y el director de Gastro Cinema, certamen en el han sido homenajeados los cinco protagonistas, Vicente Seva.

“Es un placer estar de nuevo aquí, Gastro Cinema se está convirtiendo cada año en algo más grande. Un placer haber formado parte de esta serie, que espero que ya lo próximo sea un largometraje. Os animo a seguir haciendo cosas, pues ahora se trata todo de contar, y el cine es la mejor manera de contarlas”, ha comentado María José San Román.

Este recorrido audiovisual se ha adentrado en la vida y trayectoria de cada una de estas cinco figuras de la gastronomía alicantina que han contribuido a difundir la riqueza de nuestro territorio, los productos locales y la innovación constante en cada plato. Una ventana a sus filosofías, al amor y la innovación puesta en cada plato.

María José San Román y Vicente Seva, antes de la proyección de los documentales de los homenajeados en Gastro Cinema / INFORMACIÓN

“Cada documental es un homenaje al esfuerzo, la sensibilidad y el compromiso de estos chefs, verdaderos embajadores de una gastronomía que emociona, inspira y trasciende más allá de los fogones. Cada año desde Gastro Cinema rendimos homenaje a una figura imprescindible de nuestra gastronomía y qué mejor forma de hacerlo en un certamen que une cine y gastro con un documental. Hoy podemos ver todos ellos juntos, este ciclo de documentales es una invitación a mirar la cocina desde otra perspectiva: la de quienes la convierten en arte, en memoria y en futuro”, ha comentado Vicente Seva, director de Gastro Cinema.

Gastro Cinema 2025, el certamen que une cine y gastronomía en la ciudad de Alicante, se celebrará del 18 al 23 de octubre y cuenta con la colaboración de la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Diputación de Alicante, Mercalicante, Aguas de Alicante, ARA, APHA y otras empresas colaboradoras.