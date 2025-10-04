Jorge Villar, portavoz de Rocanrola: “Un festival debe escuchar a las nuevas generaciones para hacer que la escena crezca”

El éxito de un festival se hace patente cuando es capaz de vender miles de entradas sin haber revelado los nombres de su cartel. Con solo tres ediciones, Rocanrola ha logrado consolidar una comunidad fiel de seguidores que agotó en tiempo récord los primeros cupos de abonos, gracias a un sistema de venta escalonada en el que los precios aumentan progresivamente con el paso de los meses. Ahora, a las puertas de su cuarta edición, apenas restan las últimas entradas generales y de día suelto.

Del 9 al 11 de octubre, el Multiespacio Rabasa de Alicante volverá a convertirse en el epicentro de la música urbana con un cartel que reúne a figuras consagradas del rap como Kase.O, Toteking o Cruz Cafuné, junto a nuevas promesas como Lorna, Grecas o Lasole. La escena local tendrá también un lugar destacado en el cartel con la presencia del referente nacional Nach, el virtuosismo de Jaloner y la intensidad emocional de K1ZA.

Para hablar de este evento, que promete paralizar Alicante durante tres días, el portavoz de la organización, Jorge Villar, analiza las novedades del certamen y reivindica la necesidad de equilibrar la escena festivalera con la cultura de salas de conciertos. Además, subraya la importancia de generar cantera a través del concurso de rookies, integrado en el cuarto escenario de un recinto que se mantiene fiel al hip hop y a todos sus elementos como núcleo central.

Jorge Villar, portavoz de Rocanrola, durante su visita a la sede de INFORMACIÓN en Alicante / ALEX DOMINGUEZ

La cuarta edición del Rocanrola encara la recta final antes de su celebración. ¿Hay nervios?

Siempre hay nervios porque intentamos mejorar en todo lo posible y, aunque creemos que la gente está muy contenta y que siempre nos ha dado una respuesta brutal, intentamos no decepcionar cuando vienen de nuevo. Si regresan es porque se han sentido cómodos, y queremos que siga siendo así. Nosotros hemos trabajado y asistido a muchos otros festivales y sabemos cómo se siente la gente cuando hay largas colas, tienen cualquier tipo de incidencia o tienen problemas con alguna pulsera.

Es una gestión donde todo puede fallar. Son miles de personas y un gran número de trabajadores. Es fácil que algo falle.

Totalmente. Por eso es una satisfacción doble ver lo contentos que han quedado los asistentes de años anteriores. Además, sabemos cómo es este mundo, y la gente tiende a quejarse muy fácilmente cuando las cosas no son como se esperaban. Y más en un festival en el que se juntan decenas de miles de personas y en donde todo ocurre en unas pocas horas concentradas. Intentamos mantener una tranquilidad que, creo, acabamos transmitiendo a los asistentes. Siempre nos dicen que se han sentido muy seguros, que han podido disfrutar sin problemas y que han descubierto cosas que no se esperaban, como lo que montamos en el Living Park.

Este año el cartel junta a clásicos del género como artistas punteros más actuales. Destacan nombres como Kase.O, Cruz Cafuné o el alicantino Nach. ¿Qué valoración haría del cartel?

No me gustaría hablar de unos artistas u otros para que nadie se sienta de menos, pero yo creo que el artista que siempre debería estar y que el año pasado no pudo por cuestiones discográficas es Nach. Es el máximo exponente del hip hop que hemos tenido en Alicante y uno de los grandes de toda España. Además, su concierto en el festival será muy especial, pues supone el arranque de su nueva gira, la presentación de su nuevo disco Destino. Y luego tenemos una cantidad de artistas muy interesantes, mezclando referentes ya consolidados con otros más emergentes. Me gustaría destacar, por ejemplo, y hablando también de Alicante, a K1ZA. Es una artista local que refuerza un hecho más que notorio: que el rap está muy vivo aquí.

Jorge Villar posa con los vinilos de algunos de los artistas que han pasado por el festival / ALEX DOMINGUEZ

De hecho, el rap en Alicante ha sido vanguardia, tanto que se ha creado un estilo propio a la hora de rapear. ¿Cómo definiría ese vínculo existente entre el rap y la ciudad?

Creo que cuando tienes a un artista de relevancia nacional e internacional como Nach, y ese nombre se refuerza con otros que también han logrado hacerse un espacio dentro del hip hop, como Arkano o Jaloner, la representatividad en los medios se multiplica. Eso hace que, independientemente de que a la gente de Alicante le guste el hip hop o no, todo el mundo tenga en mente que existe ese estilo musical y que en su ciudad hay un artista muy famoso que suena en todas partes. Al final, se genera un vínculo con esa música por parte de la ciudadanía en general. Tú le dices a cualquiera, de cualquier edad, “Nach”, y enseguida responden “rap, hip hop”. Quizá no saben exactamente qué hace, ni lo han escuchado nunca, pero saben que existe, que está ahí y que lleva 30 años en activo. Eso va construyendo un imaginario colectivo.

Supongo que en otras ciudades ocurre igual: si el artista de referencia es de música punk o de cualquier otro género, ese estilo acaba vinculado a la identidad de la ciudad. Tener referentes es lo que permite que las generaciones más jóvenes se atrevan a pensar: “Aunque seamos de Alicante, podemos hacer hip hop”. Como decía el propio Nach en una de sus canciones: “Vengo de un sitio donde decían que triunfar era imposible”. Pues bien, él demostró que no lo era.

Y precisamente el hip hop ha servido para democratizar la música más allá de capitales y grandes núcleos urbanos.

Es bien sabido que Madrid y Barcelona han sido caldos de cultivo para el rap, pero los grandes referentes también han surgido en otros lugares: ahí está Zaragoza con Violadores del Verso, o Sevilla con SFDK y tantos otros. Eso transmite un mensaje claro: no hace falta ser de una capital para destacar. Igual que en Pino Montano o en Zaragoza todo el mundo reconoce que allí hay grandes artistas de hip hop, aunque no sepan exactamente a qué se dedican, en Alicante ocurre lo mismo. Aquí también tenemos superartistas que han marcado la escena y forman parte de la identidad cultural de la ciudad

¿Cómo convive el Rocanrola con la dualidad de emplazar a nombres más que consolidados en la escena junto con artistas que forman parte de ese nuevo relevo generacional?

Siempre intentamos mantener un equilibrio porque, al final, lo que busca la mayoría del público es disfrutar de los grandes artistas. La gente compra la entrada un año antes para ver en concierto a figuras como Kase.O, Mala Rodríguez o Natos y Waor. Evidentemente, eso es lo que la mayoría espera, pero también creemos que es importante dar espacio a la siguiente generación, con nombres como K1ZA o Santa Salut, o esa nueva ola ya consolidada con artistas como Recycled J.

Si hablamos de talentos aún más emergentes, pensamos que también hay que ofrecerles una oportunidad, sobre todo ahora que el circuito de salas de conciertos está más flojo que hace décadas. Los festivales tienen una mínima responsabilidad de mostrar lo que viene detrás. Por eso, además de incluir artistas emergentes cada año, en esta edición hemos querido dar un paso más. Primero, con la colaboración de la Universidad de Alicante, para que estudiantes que hacen hip hop pudieran actuar en el Living Park; y después, abriendo un concurso de rookies a nivel nacional, al que se presentaron casi 200 propuestas.

Ahí descubres a gente con un talento evidente, que, sin embargo, no tiene repercusión porque no son conocidos o apenas tienen reproducciones en Spotify o YouTube. Participar en un evento como Rocanrola puede darles ese pequeño empujón que necesitan para hacerse visibles y mostrar su arte. Se trata de crear un equilibrio: responder a lo que demanda el gran público, pero también ofrecer esas pinceladas de nuevos talentos que son imprescindibles para que la escena crezca.

Cartel oficial de la cuarta edición del festival Rocanrola / INFORMACIÓN

Además, han anunciado que, de esos rookies que participarán en el Living Park, habrá uno que actuará el próximo año en el escenario principal.

La verdad que la idea nació con la intención de descubrir artistas a los que no podemos llegar en un primer momento. También es cierto que nos daba un poco de respeto que alguien se pudiera sentir ofendido, porque aquí la cosa está en qué es rookie y qué no es rookie. Qué es talento emergente y qué talento que lleva mucho tiempo en activo pero que todavía no ha conseguido la exposición mediática. Entonces, lo dejamos un poco a la decisión de cada cual si se quieren presentar o no.

Consiste en actuar durante media hora en el cuarto escenario del Rocanrola. Lo colgamos en redes sociales, sin darle mucha más publicidad, y en el primer día ya se recibieron como 100 propuestas. Luego, durante la semana y media que tuvimos abierta la convocatoria, llegaron unas 200 propuestas. De todas ellas, un jurado compuesto por una periodista especializada en música urbana y varias miembros del equipo de Rocanrola se encargaron de seleccionar a 10 de los artistas presentados.

Entre esos 10, se hizo una votación por parte del público que solo duró 24 horas, porque las votaciones en internet son complicadas y al final la gente descubre cómo hacer trampas o cómo distorsionarlas. Así que decidimos colgarlo un domingo y la gente tuvo solo un día para votar. El resultado fue bastante justo y las votaciones fueron muy similares porque todas las propuestas tenían muchísima calidad. Han quedado tres artistas de distintas partes de España con propuestas muy diferentes que actuarán, junto con el elegido por la Universidad de Alicante, en el escenario que ubicaremos en el Living Park. Tendrán media hora para mostrar su talento al público asistente y el jurado del festival elegiremos quien ha hecho un mejor papel para darle la oportunidad de pasar al cartel de los escenarios grandes del año que viene.

La actuación será en un Living Park que arrancó como un experimento y que parece haberse consolidado en las propuestas urbanas que giran en torno a la cultura hip hop.

Sí, nosotros el Living Park lo propusimos como una opción para abrir espacio al resto de elementos de la cultura del hip hop, que no fuera solamente rap, sino que también estuviera presente el arte urbano, el graffiti, el skate... El primer año lo hicimos un poco tímidamente porque no sabíamos si esto iba a funcionar. Pecas un poco de novato y no sabes cómo organizarlo porque no eres capaz de interpretar el caso que le va a hacer la gente. Pero resulta que el recibimiento fue muy bueno y cada año hemos ido optimizándolo.

Este año volveremos a tener una batalla de gallos en la que participarán 48 freestylers que se van a ir eliminando hasta obtener un ganador. También contaremos con exhibiciones de baile urbano por parte del cuerpo de profesores de la academia Funkadelic de Alicante, instalaremos un skate park de cerca de 400 metros cuadrados con nuevos tramos que servirán para hacerlo más espectacular, y hemos includo una cancha de básquet y una zona con djs de música tecno para dar otra alternativa a la gente. Y se han quedado un montón más de ideas en el tintero que servirá para hacer el Living Park más grande con el paso de los años. Creemos que es un factor diferencial frente a otros festivales.

El auge de festivales especializados, como es el caso de Rocanrola, ha despertado un debato sobre si los festivales están quitando clientela a las salas de conciertos o si pueden convivir juntos en la industria musical.

Yo creo, y ojalá sea así, que festivales y salas pueden convivir. Dudo mucho que una persona a la que le guste de verdad la música, pongamos el hip hop, se conforme con asistir solo tres días de los 365 del año a un festival. En Alicante hay salas que programan conciertos de hip hop durante todo el año y, si a alguien le apasiona este estilo, también querrá ir a esas citas. No creo que el festival invalide necesariamente a las salas. Quizá eso ocurra en géneros con una oferta tan abundante de festivales que cada dos o tres semanas tienes uno cerca, y la comparación de precio hace que mucha gente se decante por el festival, que además ofrece un componente social: algunos son como fiestas de pueblo, otros como campamentos de verano...

En mi caso, que pertenezco a otra generación, crecí cuando apenas había festivales y disfrutaba de las salas, como sigo haciendo hoy. Pero no se puede esperar que una sala de 300, 500 o 1.000 personas traiga a artistas que ahora llenan recintos de 10.000. Eso era impensable incluso antes: en los 90 no veías a Nirvana tocar en una sala de Alicante de 500 personas. Lo que veías eran grupos emergentes. La diferencia es que entonces acudíamos sin saber muy bien qué íbamos a escuchar. Yo recuerdo pagar una entrada, entrar en una sala y descubrir a un grupo desconocido, fuera del estilo que fuera. Esa cultura de la curiosidad se ha perdido.

Hoy, muchas salas que conozco programan sobre todo grupos veteranos con 30 años de historia, porque su público, también de otra generación, mantiene esos hábitos. Van a ver a la banda que escuchaban en su juventud. En cambio, el público nuevo parece demandar algo distinto: entiende la música como parte de una experiencia de ocio más amplia, con otros elementos alrededor. Lo importante es que la música siga teniendo un lugar central en la vida de la gente. Si eso ocurre, no se conformarán con ir a un festival una vez al año, sino que querrán disfrutarla todas las semanas o todos los meses.

Jorge Villar, durante su visita a INFORMACIÓN / ALEX DOMINGUEZ

De momento, lo evidente es que Rocanrola sigue creciendo y el año pasado superó todos los récords de asistencia. ¿Cuál es el reto que se plantean para este año?

Yo creo que, en el caso de Rocanrola, la superación no se mide en el número de asistentes. Quizá en otros festivales sí, pero si esa fuera nuestra única motivación, hubiéramos buscado otro recinto en Alicante o en cualquier otra ciudad con más capacidad para vender más entradas. Nuestro objetivo ahora mismo no es ese: lo que buscamos es que la experiencia del público sea cada vez más alucinante.

Para la confección del cartel en futuras ediciones, ¿es un problema ser un festival de un único género?

Yo no veo ningún problema en que este modelo pueda subsistir en el tiempo. En España hay innumerables festivales dedicados exclusivamente al punk, al heavy metal o a músicas aún más específicas que llevan treinta años funcionando. Nadie se pregunta cómo es posible que sigan programando a grupos como Helloween o Reincidentes, porque el público sigue disfrutando de esa música. En nuestro caso ocurre lo mismo con el hip hop: tenemos artistas con 50 años cuya gente espera con ansiedad cada novedad y sus conciertos, y al mismo tiempo artistas de 18 años que funcionan a tope. Esa convivencia de generaciones garantiza que el género no se caduque. Además, un festival no es solo repetir carteles. Es también una oportunidad de conocer a grupos emergentes, descubrir propuestas a las que normalmente no tendrías acceso. A mí mismo me ha ocurrido: asistir a un festival y acercarme por curiosidad a un escenario secundario para ver a un grupo que nunca hubiera ido a ver en solitario, y llevarme una sorpresa grata. O confirmar que no era lo mío, pero haber tenido la experiencia. Esa es parte de la riqueza de una programación densa y simultánea.

¿Cuál es la espinita clavada que tiene Rocanrola respecto a artistas que no hayan podido acudir? ¿Hay alguno que tengan en mente de cara a futuras ediciones?

No lo voy a revelar (ríe). Nosotros nos tiramos todo el año maquinando ideas y algunas son muy locas, pero en eso consiste, en ir valorando y ver lo que es viable o no por el motivo que sea. Pero está bien tener siempre ese gusanillo y no conformarse con nada. Se podría hacer un cartel prácticamente con los ojos cerrados y probablemente funcionaría igual de bien, pero hay que intentar darle al público algo más. A mí, por ejemplo, me gustaría poder traer a algún artista internacional tanto actual como de la vieja escuela. No sé si la gente lo agradecería, pero a mí personalmente me haría mucha ilusión. Y ahí me quedo (ríe).