DJ Incógnito: La fuerza musical del anonimato

Ficha técnica Artista: DJ Incógnito Procedencia: Rusia / Alicante Discos: Sin discos publicados Año de comienzo: 2025

Escondido tras un pasamontañas, se esconde un héroe de la música forjado por las casualidades. Hace tres años, una enfermedad lo llevó al borde de la muerte. Sin embargo, logró salir adelante, aprendiendo a caminar de nuevo y encontrando en la música una motivación especial. Desde entonces, decidió que su propósito sería crear canciones que impulsaran a otros a seguir adelante: un mensaje de resiliencia y esperanza en un mundo incierto desplegado con el ritmo y el corazón que aporta la música entendida como medicina del alma.

"Soy un hombre sencillo, como cualquiera, que hacía música por diversión desde los ocho años. Pero después de haber visto el infierno, quise componer canciones que sirvan de aliento y superación", asegura DJ Incógnito, el artista que se esconde bajo el anonimato premeditado, pues no quiere que su persona lastre y desvirtúe el mensaje que quiere transmitir.

Con su lema, "Juntos somos fuerza", transmite una filosofía de vida basada en enfrentar cualquier reto con bravura y tesón. "Cuando sobreviví, mucha gente me decía que era un campeón, pero yo creo que un campeón no es quien siempre gana, sino quien hace todo lo posible por salir de cualquier circunstancia sin rendirse jamás", añade el músico ruso afincado en Alicante.

En lo que respecta a su faceta musical, ha arrancado recientemente un proyecto cuyo género no está delimitado. Se deja llevar desde lo más pesado a lo más clásico, sacando a relucir intenciones que huyen de la estética y la pulcritud. Quiere generar respuesta en el oyente, y para ello llama su atención utilizando sonidos de lo más diversos. En su música se puede encontrar una conexión clara con su lugar de origen, pero creando con Alicante un importante nexo de unión.

DJ Incognito durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Rafa Arjones

"Tomo la ciudad como símbolo de lucha y genero a partir de ahí sonidos que puedan servir de inspiración para muchas personas que están pasando por un mal momento", admite el músico. Escoge para ello una travesía marcada por "el poder de la música", donde las canciones toman una relevancia importante: "hay que creer en el poder de la música: ella sana, nos hace más fuertes y une a las personas".

Sin vender una imagen

Actualmente estamos acostumbrados a una sobrerepresentación de artistas en redes sociales que buscan generar dinero con la música. Todos quieren llegar al éxito, triunfar haciendo grandes giras y marcar el ritmo de una industria musical cada vez más saturada y en incesante búsqueda de contenido. Y en este clima adverso, viendo cómo la música cada vez se desvirtúa más, DJ Incógnito surge como una rara avis.

Su lema "Juntos somos fuerza" busca dar aliento y apoyo a todo el que esté pasando por un mal momento / Rafa Arjones

"Voy con máscara porque me siento cómodo así. Yo no quiero publicidad, mi intención no es triunfar con la música y, por eso, no importa quién esté detrás", subraya. "Lo que importa es lo que hago, lo que quiero transmitir, y me gustaría contactar con el Ayuntamiento de Alicante, y en concreto con Luis Barcala, para hacer un gran evento cuyo fin sea el de ayudar", explica el intérprete ruso.

Dejando de lado gustos musicales, este es un claro ejemplo de cómo el arte puede encontrar nuevos espacios en los que trabajar por el bien de la sociedad. DJ Incógnito es una propuesta nacida de la mente inquieta de una persona que está viviendo una segunda oportunidad y que se ha marcado la labor de ayudar a otras personas de manera altruista y desinteresada. "Si llegamos a hacer el evento, podríamos unir a la juventud (y no solo) para crear un ambiente de bondad y apoyo mutuo con la música como principal motor", finaliza.

El futuro es incierto, solo sabemos que naceremos y moriremos, pero en el camino que hay en medio hay que encontrar pilares que guíen nuestra travesía. Y la cultura es uno de esos soplos de esperanza. Bajo la máscara, se esconde una persona de carne y hueso que no sale en los periódicos ni busca la riqueza. Es una persona normal y corriente que, con la música, adquiere el rol de héroe.