80 Mundos invita a participar en una cadena humana de libros

La librería alicantina 80 Mundos abandona después de cuarenta años el local de General Marvá nº 14 para iniciar su nueva andadura la próxima semana en el número 22 de la calle Segura, en la ubicación de la librería Pynchon, que se encuentra en la calle paralela, apenas a unos metros de distancia.

Este martes será el último día en el que la librería (regentada por Carmen Juan, Sara Trigueros, Marina Vicente y Ralph del Valle) atienda al público en su actual casa y, antes de bajar la persiana, quieren invitar a los ciudadanos a participar simbólicamente en el traslado de los libros de la sección de poesía, a la que tienen especial cariño.

Por este motivo, a partir de las 18 horas del martes, 7 de octubre, ofrecerán una fiesta de despedida con un pequeño aperitivo y detalles de obsequio a los últimos compradores para después iniciar una cadena humana con la que llevar de mano en mano algunas decenas de ejemplares hasta el nuevo local.

Parte del cartel anunciando la cadena humana de libros en 80 Mundos / INFORMACIÓN

"Obviamente no os vamos a pedir vuestra fuerza física para mover muebles, cajas, aparatos... Pero sí nos gustaría contar con vosotras y vosotros en este acto simbólico: el traslado de la niña de nuestros ojos, la sección de poesía, libro a libro. Vamos a dibujar juntos un camino hacia el futuro con una cadena humana que nazca en Marvá y se instale en su nuevo hogar en Segura", apuntan en sus redes sociales las libreras de 80 Mundos, que agradecen el camino recorrido y "el que queda por recorrer".

Fiesta de reapertura

Aunque la sensación es agridulce por el traslado, ya que se hace efectivo por la intención de convertir el edificio en pisos turísticos, las responsables de 80 Mundos se encuentran a la vez "ilusionadas" ante el inicio de una nueva aventura profesional en la calle Segura. La reapertura se celebrará en una semana, el próximo 14 de octubre, a las 18 horas, con otra fiesta de bienvenida en la que no faltará la música en directo y otras sorpresas.