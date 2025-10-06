El arte inflable y sostenible de Olga Diego viaja a Irlanda

El Gigante inspirado en Los viajes de Gulliver que Olga Diego inauguró en Las Cigarreras en 2013 se ha transformado más de una década después en Metamorfosis, una pieza monumental inflable de plástico fruto de la creatividad y la conciencia crítica de la artista alicantina que, por primera vez, sale de la provincia y se instala en otro país por unos días.

En concreto, es la University College Dublin (UCD), la mayor universidad de la República de Irlanda, el espacio que donde permanecerá toda la semana tras ser inaugurada este lunes por la alicantina, que ha sido invitada por dos profesoras de la universidad irlandesa, Eva Bru-Domínguez y Ana Vera, dentro del proyecto de investigación Sostenibilidades Imaginadas, en colaboración con el Instituto Cervantes de Dublín.

Metamorfosis es una instalación artística, una performance interactiva instalada en el campus que plantea una reflexión sobre el uso y la contaminación por plástico que sufre el planeta. La enorme obra creada con materiales reciclados, de once metros de longitud y tres metros de altura, "viene a hablar precisamente de plásticos y de ecología, de sostenibilidad; es una obra que viene siendo reutilizada desde hace doce años como contenedor de dibujos y de expresión", explica Olga Diego sobre esta mutación reciclada con nuevas piezas que se crean en cada exhibición, como ya sucedió en Teulada y en Aspe.

Metamorfosis es una obra viva y en constante transformación, ya que el público puede visitarla en su interior y dejar huella también en el exterior con dibujos y mensajes escritos, en los que se expresan pensamientos de todo tipo, que ahora se añaden en otros idiomas, además del castellano y, ahora, el inglés, en un lienzo colectivo. Un hinchable bello en forma de burbuja de plástico que, sin aire, pierde sentido.

"Sigue siendo un gigante viajero, una escultura con forma de humanoide, pero si la obra sigue viajando es posible que se convierta en otra cosa diferente. El extranjero gigante que llegaba a Alicante ha acabado siendo un Gulliver de distintos lugares", explica la artista, que infla la pieza con un artefacto de sistema silencioso ecológico ideado y transportado por ella misma, mientras que la obra viajó empaquetada en forma de "huevo grande".

Actividades alrededor de la obra

La alicantina, además, lleva a cabo con los estudiantes charlas, talleres y performances estos días alrededor de temáticas como el arte colaborativo, la sostenibilidad y la relación entre el cuerpo y el entorno.

Olga diego trabaja con plásticos reutilizados desde hace años, un material que considera el "pecado capital" de nuestros días, al que da una vida artística y sobre cuyo uso genera un planteamiento crítico. El futuro de su Metamorfosis aún no está decidido por la artista: puede acabar volando o quedar reducido a una pequeña pieza fósil.