Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornadas de puertas abiertas en el MARQ y en la Cova de l'Or en Beniarrés

El Museo Arqueológico de Alicante conmemora con visitas guiadas y otras actividades el Día de la Comunidad Valenciana y el Día de la Hispanidad

Cova de l'Or en Beniarrés

Cova de l'Or en Beniarrés / Diputación de Alicante

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) ofrecerá dos jornadas de puertas abiertas al público para conmemorar el Día de la Comunidad Valenciana y el Día de la Hispanidad.

La Unidad Didáctica de la Fundación CV MARQ ha organizado diversas actividades para las familias durante estos dos días en el MARQ. El 9 de octubre a las 11.30 horas está prevista una visita animada en valenciano a la sala de la Edad Media, seguida de un cuentacuentos y talleres. Ambas actividades se ofrecerán también en lengua de signos. Además, el domingo, 12 de octubre a las 12 horas, se realizará una visita teatralizada.

Durante estas dos jornadas el público podrá disfrutar también de visitas guiadas a las salas de la exposición permanente, con un aforo máximo de 30 personas por pase, previa inscripción en las Taquillas del MARQ, así como visitas organizadas para conocer de cerca las salas cronológico-culturales permanentes del museo y entrar en detalles que pueden pasar desapercibidos en la visita habitual. El horario para estas visitas guiadas será a las 10.30 horas Sala de Prehistoria, 11.30 horas Sala de Íberos y a las 12.30 horas Sala de Roma.

Museo Arqueológico de Alicante

Museo Arqueológico de Alicante / Diputación de Alicante

Apertura excepcional en la Cova de l'Or

Como novedad este año, a la programación de actividades en el Museo se le une la apertura de las visitas a la Cova de l´Or en Beniarrés con carácter especial, el 9 de octubre, tras la finalización de las actuaciones de mejora llevadas a cabo este verano en el interior del yacimiento. Tras el paréntesis del verano, este museo de sitio y su Centro de Interpretación, serán visitables, previa reserva, los fines de semana desde el de 11-12 de octubre hasta el de 13-14 de diciembre de 2025.

Noticias relacionadas y más

El acceso tanto al Centro de Interpretación como al yacimiento de la Cova de l’Or se circunscribe a las visitas guiadas, previamente concertadas y hasta completar el aforo máximo de 15 personas/pase, promovidas por la Fundación CV MARQ, tras el convenio suscrito con el Ayuntamiento de Beniarrés, con el objetivo de preservar el valor del legado patrimonial e histórico del yacimiento arqueológico convertido en Museo de Sitio. No está autorizada la visita libre.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La factura millonaria de la contaminación por el enterramiento ilegal de basura en 500 hectáreas agrícolas de Orihuela
  2. En esta localidad se hacen las mejores monas y toñas de toda la provincia
  3. Luceros y la Diputación de Alicante se tiñen de verde por una buena causa
  4. Nueva urbanización en Alicante: inversores del norte de Europa proyectan 500 viviendas en Planes
  5. CD Teruel - Hércules CF
  6. El Hércules escarba en su drama y Torrecilla se queda sin apoyos
  7. Tres comercios bajan la persiana todos los días en Alicante para no volver a subirla
  8. Estos son los 26 hombres que convoca Luis de la Fuente para el España-Georgia en Elche

Diecisiete acusados reconocen traslados clandestinos de migrantes de Almería a Alicante

Diecisiete acusados reconocen traslados clandestinos de migrantes de Almería a Alicante

Laura Lobo, abogada experta en herencias: “No hay que dar por hecho que los sobrinos heredan del tío soltero y sin hijos”

Laura Lobo, abogada experta en herencias: “No hay que dar por hecho que los sobrinos heredan del tío soltero y sin hijos”

El Constitucional confirma la absolución de Miguel López por el asesinato de su suegra

El Constitucional confirma la absolución de Miguel López por el asesinato de su suegra

Las montañas que se erosionan rápidamente pueden llegar a emitir CO2

Las montañas que se erosionan rápidamente pueden llegar a emitir CO2

Infraestructuras verdes, limitar los alquileres, y cogobernanza: recetas para garantizar el turismo sostenible

Infraestructuras verdes, limitar los alquileres, y cogobernanza: recetas para garantizar el turismo sostenible

El antes y después de Gaza tras dos años de bombardeos israelíes

El antes y después de Gaza tras dos años de bombardeos israelíes

RTVE y laSexta se vuelcan con su cobertura y preparan especiales desde Gaza en el segundo aniversario de los ataques de Hamás

RTVE y laSexta se vuelcan con su cobertura y preparan especiales desde Gaza en el segundo aniversario de los ataques de Hamás

Un reconocido actor de Hollywood y la superestrella española del momento, entre los invitados de Pablo Motos esta semana en 'El hormiguero'

Un reconocido actor de Hollywood y la superestrella española del momento, entre los invitados de Pablo Motos esta semana en 'El hormiguero'
Tracking Pixel Contents