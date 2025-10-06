Las joyas bizantinas halladas por el MARQ en Cabezo del Molino reposan en Rojales

El Museo Arqueológico y Paleontológico de Rojales acogerá de de forma permanente la exposición del MARQ Ajuares para la eternidad. El rito funerario en el Cabezo del Molino, que cuenta con cuatro conjuntos de joyas bizantinas halladas en la necrópolis del yacimiento del Cabezo del Molino. Esta muestra, que fue inaugurada en el Museo Arqueológico de Alicante en mayo de 2024, es fruto del Plan de Excavaciones de la Diputación y nació para visibilizar el resultado de los trabajos realizados en 2018 en el yacimiento.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha inaugurado esta mañana la muestra junto al alcalde de Rojales, Antonio Pérez, el director del Museo Arqueológico de Alicante, Manuel Olcina, el director gerente de la Fundación CV MARQ, José Alberto Cortés, la concejala de Cultura de Rojales, Inmaculada Chazarra, y la arqueóloga y técnico de Exposiciones de la Fundación MARQ, Mª Teresa Ximénez de Embún.

A través de una novedosa museografía, paneles explicativos y un vídeo narrativo, Ajuares para la eternidad muestra un particular momento de la historia. El Cabezo del Molino es uno de los primeros yacimientos de la provincia en el que se ha podido constatar la presencia de población de época bizantina (siglos VI-VII d.C.), en este caso a través de una gran necrópolis que, además, es de las primeras manifestaciones en nuestro territorio de comunidades cristinas en el mundo rural.

Exposición en el Museo Arqueológico y Paleontológico de Rojales / Diputación de Alicante

De las excavaciones destaca el elevado número de enterramientos infantiles hallados -seguramente víctimas de la grave epidemia llamada "peste de Justiniano"- y la localización de un conjunto de sepulturas femeninas de edades muy jóvenes -entre 6 y 12 años- que presentaban un tratamiento muy especial ante la muerte. Estas niñas tuvieron una muerte súbita y prematura que les impidió realizar en vida rituales de gran relevancia social, como el casamiento.

Por ello, en su muerte, y con el máximo de los cuidados, fueron ataviadas de forma especial, con joyas propias de las novias. En estos casos, como ha explicado Ximénez de Embún, "el rito funerario documentado es impactante y conmovedor y nos ha dejado conjuntos compuestos por collares y pendientes, de materias primas de alta calidad como el ámbar, el bronce y la plata, la pasta vítrea o las piedras semipreciosas como la cornalina y la turquesa".

Otras novedaes y hallazgos

Por otro lado, la pasada campaña del Plan de Excavaciones en el yacimiento concluyó con importantes hallazgos y novedades. Los restos descubiertos muestran un edificio cuya planta y tipología se asemejan a los de las primeras basílicas cristianas (comparables en tamaño con las actuales ermitas). Este hallazgo, de gran relevancia para el mundo científico, podría suponer la documentación, por primera vez, de un conjunto funerario completo que incluiría dos áreas de enterramientos y un edificio religioso asociado a ellas. Además, la antigüedad del conjunto funerario le añade un especial valor, debido a que podría ser una de las basílicas o edificios religiosos de carácter rural más antiguos de la provincia de Alicante.