Alginet veta la parodia del alcoyano Xavi Castillo sobre El Ventorro por "su contenido político"

El humorista alcoyano Xavi Castillo ha denunciado en uno de los vídeos difundidos en sus redes sociales que el Ayuntamiento de Alginet ha cancelado su espectáculo previsto a finales de septiembre por "una cuestión política". El cómico iba a presentar en la localidad su última actuación "Veriueu-ho! Especial El Ventorro", pero, en sus palabras, "unos días antes nos dicen que no se puede hacer y se anula". La actuación, como él mismo explica, "no es sólo una obra de humor. Es también un grito de indignación, un homenaje a los voluntarios que lo dieron todo por ayudar y una denuncia explícita de la gestión política de la catástrofe climática más grave que ha vivido el País Valencià".

Castillo ha lamentado esta cancelación en sus redes sociales a través de un vídeo. "Me gustaría recordar que el teatro es nuestro trabajo. Teníamos una actuación en Alginet y unos días antes de la actuación nos dicen que no se podía hacer y que se anula. No sabía por qué, pero hemos averiguado que es por una cuestión política porque allí gobierna el PP con Socialistes d'Alginet (Sd’A). Al recibir el anuncio del espectáculo dijeron que ni de coña. Luego dicen que la censura no existe...", señala.

La alcaldesa de Alginet, Elia Ferrer, ha confirmado esta suspensión por su "contenido político". El espectáculo iba a ser costeado con los fondos SARC, ofrecidos por la Diputación de Valencia para programar propuestas culturales en los municipios, pero el consistorio canceló el contrato al conocer el contenido de la parodia. "Creo que con dinero público no se debe contratar este tipo de espectáculos. Ni El Ventorro, ni ayusers...", ha reconocido a Levante-EMV. Añade: "No me parecía un espectáculo de buen gusto, por lo que, cuando vimos la propuesta, tomamos la decisión. Viniese de quien viniese, si tiene un contenido político no debe costearse con dinero público".

Ferrer denuncia que el contenido de la actuación está relacionado con la trágica dana del pasado 29 de octubre. "No me parece de buen gusto hacer parodia de un acontecimiento tan reciente. Ya se ha comentado bastante a nivel autonómico y nacional. No queremos entrar en ese juego", afirma.

Nueva actuación

PSPV. Cercle Idea y Compromís, los tres grupos de la oposición, han decidido volver a programar el espectáculo el próximo 7 de noviembre en el Teatre Modern de Alginet. "Tras la censura, los grupos municipales de la oposición traemos a Xavi Castillo a nuestro pueblo para que pueda actuar libremente", señalan desde Compromís.

Cartel del nuevo espectáculo programado en Alginet. / Levante-EMV

El PSPV, por su parte, lamenta que el consistorio "no haya dado explicaciones claras, pero el resultado es evidente: cuando el poder político decide quién puede actuar y quién no, la cultura deja de ser libre". "La cultura crítica incomoda, cuestiona y hace pensar. Una cultura controlada, filtrada y condicionada por el gobierno de turno no es cultura: es propaganda".

El grupo municipal denuncia que la situación "recuerda mucho a la época del NO-DO, donde solo se escuchaba la voz oficial y se silenciaba al resto". "Sin libertad de cultura, no hay democracia plena. Alginet merece una cultura abierta, plural y libre de censura", insisten.