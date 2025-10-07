Cáritas, Premio Gastro Cinema Solidario 2025

Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante recibirá este año el Premio Gastro Cinema Solidario, un galardón que reconoce la labor altruista de asociaciones, entidades y organismos que contribuyen de manera ejemplar al bienestar y desarrollo de nuestra sociedad por parte del festival que marida cine y gastronomía, que celebra su séptima edición del 18 al 23 de octubre en Alicante.

El galardón de Gastro Cinema coincide con el sesenta aniversario de esta entidad, con la que distinguir "su trayectoria y compromiso con la justicia social y la dignidad de las personas más vulnerables", y se entregará en la gala de clausura del festival, el 23 de octubre, en el Teatro Principal de Alicante. En anteriores ocasiones han sido premiados con esta distinción Alicante Gastronómica, Cruz Roja Alicante, APSA y Chocolates Marcos Tonda junto con la Fundación ONCE.

El premio se ha dado a conocer este martes en la Diputación Provincial de Alicante, con la participación del director de Gastro Cinema, Vicente Seva, el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, y el director Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante, Víctor Mellado.

Sobre Cáritas

Mellado ha expresado su gratitud por el reconocimiento. "Es un honor para nosotros, que además coincide con el sesenta aniversario de Cáritas. Nos enorgullece que desde un evento cultural como Gastro Cinema se reconozca el esfuerzo y dedicación de todos los voluntarios. Este tipo de premios contribuyen a dar visibilidad a la labor que realizan todos ellos", ha señalado.

Víctor Mellado / INFORMACIÓN

Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante actúa desde una visión integral de la persona, promoviendo la dignidad humana, la inclusión y la participación activa. Su acción se concreta en programas de acogida, empleo, formación, acceso a la vivienda, cobertura de necesidades básicas y acompañamiento a colectivos en situación de exclusión, como personas migrantes, mujeres en situación de vulnerabilidad, familias sin recursos o personas sin hogar.

Con una red que abarca todos los pueblos y barrios de la Diócesis, Cáritas trabaja en más de 200 Cáritas parroquiales y cuenta con el impulso de miles de voluntarios y profesionales que hacen posible un modelo de solidaridad basado en el acompañamiento, la escucha activa y la justicia social.

Labor silenciosa

"Con este premio queremos poner en valor el trabajo silencioso, constante y tan importante que realiza -ha destacado Seva-. En un momento en que la exclusión social sigue afectando a miles de personas, reconocer la labor de quienes trabajan por una sociedad más justa es una obligación y un orgullo para nuestro festival".

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha expresado que "este homenaje es un reconocimiento a la solidaridad y ayuda al prójimo que brinda, especialmente en la provincia de Alicante y en toda España. Este reconocimiento por parte de Gastro Cinema es solo una pequeña muestra de la labor tan importante que hacéis desde Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante", ha manifestado Dirigiéndose a Mellado.