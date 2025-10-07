GALARDÓN
La escritora Remedios Zafra, Premio Nacional de Ensayo 2025
EFE
La escritora Remedios Zafra Alcaraz (Córdoba, 1973) ha sido galardonada con el Premio Nacional de Ensayo 2025, por 'El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática', galardón concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros.
El jurado ha elegido la obra por "ser una reflexión sobre los objetos de la modernidad tardía, un homenaje a la libertad y a la pasión creativa y, a la vez, una fuerte crítica de las condiciones del rendimiento del trabajo intelectual en el presente por su violencia burocrática, tristeza administrativa y deshumanización tecnológica".
Además, el jurado ha señalado que ‘El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática’ propone "una forma de 'revuelta radical', la de la reapropiación del tiempo y de la cultura como reactivadores del disfrute y del goce intelectual.
