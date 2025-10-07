¿Vuelve 'La Gossa Sorda'? La banda alicantina publica un misterioso vídeo anunciando que "comença la partida"
El conjunto de Pego, que se separó hace una década, ha compuesto himnos como 'Camals Mullats', 'Farem Saó' o 'Garrotades'
Un anuncio de separación en 2015 y un recopilatorio en 2021 (Batalles i Cançons): si algo no esperaban los fanáticos de la mítica banda 'La Gossa Sorda' (Pego, Alicante) era un retorno, aún no anunciado oficialmente pero que sí se ha dejado entrever gracias a un reel publicado en su cuenta de Instagram. En el vídeo, una partida de ajedrez y una pieza de caballo que se sustituye por la de un perro (la gossa). De fondo, audios de Carlos Mazón en el contexto de la dana de València y testimonios relacionados con el genocidio al pueblo palestino. La pieza de "la gossa", parece volver a la partida para dar rienda suelta a la reivindicación y la canción protesta para júbilo de sus seguidores. En el cuerpo de texto de la publicación una sola frase: "Comença la partida".
"Bentornats mestres"
La Gossa Sorda empezó en el año 97 en el municipio alicantino de Pego y, mediante un estilo que mezcló el ska, reggae y punk al compás del folk valenciano (con la dolçaina como batuta) fueron precedente y "maestros" de bandas como Zoo o Auxili, el cantante de esta última banda publicaba un comentario al vídeo "bentornats mestres". Con afiladas letras protesta, han compuesto auténticos himnos como "Garrotades", "Farem Saó" o "L´últim heretge". Por no hablar de "Camals mullats", himno indiscutible de cuya letra surgió el mítico verso "T´estime, t´estimo, t´estim" que muchos llevan, literal y figuradamente, tatuado.
