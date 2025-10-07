¿Vuelve 'La Gossa Sorda'? La banda alicantina publica un misterioso vídeo anunciando que "comença la partida"

Un anuncio de separación en 2015 y un recopilatorio en 2021 (Batalles i Cançons): si algo no esperaban los fanáticos de la mítica banda 'La Gossa Sorda' (Pego, Alicante) era un retorno, aún no anunciado oficialmente pero que sí se ha dejado entrever gracias a un reel publicado en su cuenta de Instagram. En el vídeo, una partida de ajedrez y una pieza de caballo que se sustituye por la de un perro (la gossa). De fondo, audios de Carlos Mazón en el contexto de la dana de València y testimonios relacionados con el genocidio al pueblo palestino. La pieza de "la gossa", parece volver a la partida para dar rienda suelta a la reivindicación y la canción protesta para júbilo de sus seguidores. En el cuerpo de texto de la publicación una sola frase: "Comença la partida".

"Bentornats mestres"

La Gossa Sorda empezó en el año 97 en el municipio alicantino de Pego y, mediante un estilo que mezcló el ska, reggae y punk al compás del folk valenciano (con la dolçaina como batuta) fueron precedente y "maestros" de bandas como Zoo o Auxili, el cantante de esta última banda publicaba un comentario al vídeo "bentornats mestres". Con afiladas letras protesta, han compuesto auténticos himnos como "Garrotades", "Farem Saó" o "L´últim heretge". Por no hablar de "Camals mullats", himno indiscutible de cuya letra surgió el mítico verso "T´estime, t´estimo, t´estim" que muchos llevan, literal y figuradamente, tatuado.