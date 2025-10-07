Juan Moll, L'Escaleta y Dolores Hurtado, homenajeados en Alicante Gastronómica

Alicante Gastronómica ha clausurado su VII edición con la celebración del acto de entrega de los homenajes a tres figuras esenciales del sector como son el maestro de sala, Juan Moll; el restaurante L’Escaleta en Cocentaina por sus 45 años de funcionamiento; y la trayectoria profesional de la panadera Dolores Hurtado, del obrador tradicional Forn Pa Porrut de Crevillente. Además, Canal Cocina ha recibido el premio a la Divulgación de la Gastronomía.

Los galardones han sido entregados este lunes en el Auditorio de IFA-Fira Alacant, instalaciones que han acogido la celebración de Alicante Gastronómica desde el pasado 3 de octubre. Entre el público se encontraban figuras de referencia como Susi Díaz, Paco Torreblanca, el crítico gastronómico, Rafael García Santos, acompañados por el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Toni Pérez, el director gerente de IFA, Alejandro Morant, y el director gerente del Patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo.

El presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Toni Pérez, ha dicho que los homenajeados son un ejemplo del potencial, de su historia, del presente y futuro de la gastronomía de la provincia y ha remarcado que "el talento de la provincia de Alicante es lo que se proyecta en Alicante Gastronómica"

Gema Amor, presidenta de Alicante Gastronómica, ha destacado la labor de todos y cada uno de los homenajeados y la aportación que, a lo largo de sus trayectorias profesionales han aportado al mundo gastronómico

Dolores Hurtado

La tradición, el legado y la pasión de la gran panadera María Dolores Hurtado, alma creadora de Forn de Pa Porrut de Crevillente, ha recibido el homenaje en Alicante Gastronómica en esta edición. Este horno artesano ha sabido mantener la tradición e introducir en su producción nuevos productos y versiones más actuales. No obstante, el tratamiento de la materia prima, el respeto a las formas de producción y el cariño a los productos típicos de la tierra se mantienen generación tras generación, de la mano de su promotora, María Dolores Hurtado y en la actualidad la nueva generación familiar que pilota este obrador.

Juan Moll

Juan Moll está considerado como uno de los maestros de reputación internacional en el arte del servicio en sala con una trayectoria ejemplar en los restaurantes del chef Joël Robuchon. Juan Moll es la figura fundamental para entender la nueva concepción del trabajo en sala de los grandes restaurantes. En su trayectoria profesional Moll, director de los restaurantes del cocinero más importante del mundo, Jöel Robuchon, se ha convertido en un referente dentro del sector hostelero y gastronómico. Este profesional, natural de Moraira, ha sido considerado como el “maître perfecto”, que ha llevado en su actividad profesional la máxima de “hacer felices” a las personas a través de la gastronomía y el mejor servicio en la mesa.

El propio homenajeado se ha presentado ante el público con un directo: “soy Juan y soy camarero”. Moll ha declarado que “estoy muy orgulloso de ser camarero, porque es un trabajo que me lo ha dado todo, conocer a mucha gente excepcional y a conocer el mundo” y animó “a las nuevas generaciones a dedicarse a este oficio, porque se aprende de todo”.

L'Escaleta

Paco Torreblanca fue el encargado de presentar al restaurante L’Escaleta por su trayectoria como proyecto familiar que no ha perdido su esencia en su evolución. L’Escaleta comenzó su andadura en 1980 en la localidad de Cocentaina, gracias un concepto innovador desarrollado hace 45 años que se fundamentó en esfuerzo, dedicación, pasión y excelencia, fusionando la cocina de kilómetro cero con las técnicas culinarias más vanguardistas. Este establecimiento, que atesora dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol, mantiene su identidad de las dos familias que le dieron vida, Redrano y Moya. El testigo de sus fundadores lo sostienen hoy Alberto Redrano, sumiller; y Kiko Moya, chef de L’Escaleta, quienes han consolidado este restaurante como uno de los mejores de toda España.

Canal Cocina

Por último, el Premio a la Divulgación de la Gastronomía ha recaído en Canal Cocina por su compromiso, por la promoción y la puesta en valor de nuestras tradiciones culinarias, así como por el impulso continuo a la innovación gastronómica. La chef Susi Díaz ha presentado el premio, que ha calificado a Canal Cocina como el medio que “ha marcado el antes y el después en la información en materia gastronómica, su capacidad de enseñar y cómo ha entrado en nuestras casas y cómo divulga la histórica gastronómica” y destacó que ha sido capaz de trasladar la idea de que “la gastronomía no es una receta, es cultura, tradición e innovación”. La directora de producción de Canal Cocina, Puri García, ha recogido el Premio de manos de Alejandro Morant, director gerente de IFA Fira Alacant.