La librería 80 Mundos inicia el traslado simbólico de libros con ayuda de los lectores

Alrededor de un centenar de personas han participado este martes en el traslado simbólico de libros de 80 Mundos, la librería alicantina que después de cuarenta años se despide del local en General Marvá para ubicarse en la antigua librería Pynchon en el número 22 de la calle Segura.

Los participantes han llevado en una cadena humana pasándose, libro a libro, alrededor de ochocientos ejemplares de poesía al nuevo emplazamiento, desocupado desde principios de mes, donde 80 Mundos reabrirá sus puertas el próximo 14 de octubre.

La librera Carmen Juan cn el último ejemplar de poesía, una antología de poetas palestinas / Rafa Arjones

El primer ejemplar trasladado ha sido Llaves para una revolución de Begoña Abad y el último, una antología de poetas palestinas. En el recorrido han participado algunos de los autores alicantinos con libros en el catálogo de 80 Mundos como Joaquín Juan Penalva, María Lucas, Juan Ramón Torregrosa, Óscar Navarro o Pilar Blanco.

Tanto los autores como los ciudadanos asiduos a la librería han acudido a la convocatoria de despedida con el propósito de "echar una mano" a las libreras, que iniciaban y culminaban la cadena humana.

"La gente siempre responde", han apuntado sobre la jornada, que ha finalizado con un pequeño aperitivo para despedirse del local donde la librería ha permanecido durante cuatro décadas, que ahora abandonan por la presión inmobiliaria, ya que los propietarios prevén convertir el edificio en viviendas turísticas.